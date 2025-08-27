"Напали на представника президента": в Києві побилися голова РДА і заступниця мера (відео)

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявила, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов застосував проти неї фізичне насильство. За її словами, посадовець принижував її честь і гідність, хапав за руки та намагався виштовхати з зали.

Related video

Інцидент стався в приміщенні Деснянської районної державної адміністрації 27 серпня, коли Максим Бахматов представляв квартальний звіт про роботу. Заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко на своїй сторінці у Facebook стверджує, що голова РДА запросив її взяти участь у звіті, а у відповідь на прохання відповісти на маніпулятивні висловлювання на її адресу "дозволив собі відвертий психологічний тиск".

"Щобільше, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу. Все це — під прикриттям статусу "представника президента" та "голови РДА", які він привселюдно озвучував!" — написала депутатка.

Вона заявила, що така поведінка не лише принижує особисто її та є неприпустимою, а й дискредитує інститут місцевого самоврядування. Старостенко також повідомила, що звертатиметься до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання законній діяльності депутата місцевої ради.

"Я залишаю за собою право на відповідну правову оцінку інциденту й наголошую: жодна посада не дає права принижувати жінку, людину і депутата!" — сказала заступниця голови КМДА.

Заступниця мера Києва Анна Старостенко заявила про фізичне насильство на свою адресу

Бійка в Деснянській РДА: позиція Максима Бахматова

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов на момент публікації новини не коментував звинувачення Ганни Старостенко.

В мережі поширилося відео конфлікту в Деснянській РДА між ним і посадовицею КМДА, в якому він говорить, що Старостенко напала на нього.

"Ви напали на голову РДА, представника президента", — чутно слова Бахматова на ролику.

Бійку в РДА прокоментував Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент і назвав у своєму Telegram-каналі дії голови Деснянської РДА "проявом вседозволеності".

"Той, хто підіймає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком. Тим більше — бути керівником будь-якого рівня. Навіть, якщо він кричить, що він — представник президента", — зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що сподівається на кваліфікацію дії Бахматова від поліції та реакцію в Офісі президента.

Кличко назвав звинуватив голову Деснянської РДА в протиправних діях Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов написав на своїй сторінці у Facebook, що держава не фінансує забезпечення безпеки посадовців, і закликав збирати гроші йому на особисту охорону. Таку заяву він пояснив своїми активними діями проти місцевих організованих груп і незаконних МАФів.

16 липня у Верховній Раді побилися народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев під час обговорення правок до законопроєкту №13157 про аграріїв.