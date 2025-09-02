Драка главы РГА и заместителя Кличко: полиция открыла уголовное производство (видео)

В столице набирает обороты скандал вокруг главы Деснянской райгосадминистрации Максима Бахматова. Депутат Киевсовета Анна Старостенко заявила, что после ее обращения в правоохранительные органы против чиновника открыто уголовное производство.

По сообщению Старостенко, дело расследуется по статье 351 Уголовного кодекса Украины — "препятствование деятельности депутата".

Заявление Анны Старостенко

Депутат рассказала, что во время открытого отчета в Деснянской РГА 27 августа ей отказали в праве выступить, после чего Максим Бахматов применил физическую силу и публично ее оскорбил.

"Это недопустимо для представителя власти и опасно как прецедент. На публичных мероприятиях должна действовать только одна сила — сила права. Речь идет не о "личном конфликте", а об уважении к институтам, безопасности женщин в политике и нулевой толерантности к насилию", — написала она в Facebook.

Старостенко подчеркнула, что ожидает от Национальной полиции объективного расследования и публичных извинений от руководителя района.

Реакция власти и партий

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Офис Президента дать политическую оценку действиям Бахматова, а правоохранителей — провести расследование.

Партия "УДАР Виталия Кличко", от которой депутат избиралась в Киевсовет, требует увольнения Бахматова с должности главы Деснянского района, подчеркивая, что этот инцидент подрывает доверие к государственным институтам.

Что известно об инциденте

Стычка произошла 27 августа во время квартального отчета главы Деснянской РГА. Анна Старостенко пыталась взять слово, однако Максим Бахматов препятствовал этому. После конфликта СМИ распространили фото и видео инцидента.

Напомним, информацию об открытии уголовного производства озвучила именно Анна Старостенко, официальных сообщений полиции пока нет.

