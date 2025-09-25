"Моя цель — завершить войну": Зеленский готов уйти с должности в случае перемирия (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует продолжать руководить страной в мирное время и готов инициировать проведение выборов в парламенте, если будет достигнуто перемирие. Он подчеркнул, что его главная цель сейчас — завершить войну, а не оставаться у власти.

По информации американского новостного веб-сайта Axios, Зеленский в разговоре с журналистом Бараком Равидом на шоу "The Axios Show" отметил, что в случае многомесячного перемирия он будет готов обратиться к парламенту с предложением организовать выборы. Президент добавил, что в беседе с лидером США Дональдом Трампом во вторник сообщил: "Если будет перемирие, мы можем использовать этот период, и я могу дать сигнал парламенту".

"Моя цель — завершить войну", — подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он считать свою миссию завершенной после окончания войны. Он также отметил, что люди могут ожидать "лидера с новым мандатом" для принятия судьбоносных решений, необходимых для долговременного мира.

Axios отмечает, что выборы в Украине пока отложены из-за войны, а действующая конституция и вопросы безопасности затрудняют их проведение. Часть территории Украины находится под российской оккупацией, а миллионы украинцев вынуждены были покинуть дома. Зеленский признал, что организация выборов во время боевых действий будет сложной, однако убежден, что это возможно во время перемирия.

Также в материале говорится, что президент Украины был избран на должность в 2019 году с огромным преимуществом, а его пятилетний срок должен был завершиться в мае 2024 года, если бы не война. Популярность Зеленского во время начальных месяцев вторжения выросла до примерно 90%, а последние опросы показывают уровень поддержки более 60%. В то же время в июле произошли первые значительные внутренние протесты против его решения ослабить независимые антикоррупционные органы, хотя изменения быстро отменили.

Если Зеленский поддержит законопроект об организации выборов, он, вероятно, легко пройдет через парламент, где его партия имеет большинство, отмечает издание.

Кроме того, во время интервью Зеленский предупредил российских чиновников: если война против Украины не прекратится, им следует знать, где расположено ближайшее бомбоубежище.

Относительно выборов, ранее Владимир Зеленский отмечал, что эта тема в Украине во время войны якобы раскалывает общество, а главная задача на сегодня — закончить боевые действия и сохранить страну.