"Моя мета — завершити війну": Зеленський готовий піти з посади у разі перемир'я (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує продовжувати керувати країною в мирний час і готовий ініціювати проведення виборів у парламенті, якщо буде досягнуто перемир’я. Він підкреслив, що його головна мета зараз — завершити війну, а не залишатися при владі.

За інформацією американського новинного вебсайту Axios, Зеленський у розмові з журналістом Бараком Равідом на шоу "The Axios Show" зазначив, що у разі багатомісячного перемир’я він буде готовий звернутися до парламенту з пропозицією організувати вибори. Президент додав, що у бесіді з лідером США Дональдом Трампом у вівторок повідомив: "Якщо буде перемир’я, ми можемо використати цей період, і я можу дати сигнал парламенту".

"Моя мета — завершити війну", — підкреслив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи вважатиме він свою місію завершеною після закінчення війни. Він також зауважив, що люди можуть очікувати "лідера з новим мандатом" для прийняття доленосних рішень, необхідних для довготривалого миру.

Axios зазначає, що вибори в Україні наразі відкладені через війну, а чинна конституція та питання безпеки ускладнюють їх проведення. Частина території України перебуває під російською окупацією, а мільйони українців змушені були залишити домівки. Зеленський визнав, що організація виборів під час бойових дій буде складною, проте переконаний, що це можливо під час перемир’я.

Також у матеріалі йдеться, що президент України був обраний на посаду у 2019 році з величезною перевагою, а його п’ятирічний термін мав завершитися у травні 2024 року, якби не війна. Популярність Зеленського під час початкових місяців вторгнення зросла до приблизно 90%, а останні опитування показують рівень підтримки понад 60%. Водночас у липні відбулися перші значні внутрішні протести проти його рішення послабити незалежні антикорупційні органи, хоча зміни швидко скасували.

Якщо Зеленський підтримає законопроєкт про організацію виборів, він, ймовірно, легко пройде через парламент, де його партія має більшість, відзначає видання.

Крім того, під час інтерв’ю Зеленський попередив російських чиновників: якщо війна проти України не припиниться, їм слід знати, де розташоване найближче бомбосховище.

Щодо виборів, раніше Володимир Зеленський зазначав, що ця тема в Україні під час війни нібито розколює суспільство, а головне завдання на сьогодні — закінчити бойові дії та зберегти країну.