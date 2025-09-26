Украина установила дипломатические отношения с еще одним государством мира (видео)

Украина на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, установила дипломатические отношения с государством Океании — Папуа Новой Гвинеей.

Совместное коммюнике подписал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллега из Папуа Новая Гвинея Джастин Ткаченко, сообщила пресс-служба МИД.

Украинский министр поблагодарил за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина готова развивать отношения в ключевых сферах, в частности глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологий и гуманитарных инициатив", — говорится в сообщении.

Отметим, что Джастин Ткаченко — это новогвинейский политик украинского происхождения. Он родился в Австралии, куда его дед эмигрировал из Украины в 1940-е.

В МИД подчеркнули, что это уже третье установление Украиной дипломатических отношений в 2025 году.

Ранее соответствующие совместные коммюнике были подписаны с:

Федеративной Республикой Сомали (11 апреля 2025 года);

Сирией (24 сентября 2025 года).

