Україна встановила дипломатичні відносини з ще однією державою світу (відео)

Україна на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, встановила дипломатичні відносини з державою Океанії — Папуа Новою Гвінеєю.

Спільне комюніке підписав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Папуа Нова Гвінея Джастін Ткаченко, повідомила пресслужба МЗС.

Український міністр подякував за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Джастін Ткаченко — це новогвінейський політик українського походження. Він народився в Австралії, куди його дід емігрував з України у 1940-ві.

В МЗС підкреслили, що це вже третє встановлення Україною дипломатичних відносин у 2025 році.

Раніше відповідні спільні комюніке були підписані з:

Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня 2025) ;

Сирією (24 вересня 2025).

Нагадаємо, 24 вересня Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.

11 квітня Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі.