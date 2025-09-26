Україна встановила дипломатичні відносини з ще однією державою світу (відео)
Україна на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, встановила дипломатичні відносини з державою Океанії — Папуа Новою Гвінеєю.
Спільне комюніке підписав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Папуа Нова Гвінея Джастін Ткаченко, повідомила пресслужба МЗС.
Український міністр подякував за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Україна готова розвивати відносини у ключових сферах, зокрема глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій і гуманітарних ініціатив", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Джастін Ткаченко — це новогвінейський політик українського походження. Він народився в Австралії, куди його дід емігрував з України у 1940-ві.
В МЗС підкреслили, що це вже третє встановлення Україною дипломатичних відносин у 2025 році.
Раніше відповідні спільні комюніке були підписані з:
- Федеративною Республікою Сомалі (11 квітня 2025) ;
- Сирією (24 вересня 2025).
Нагадаємо, 24 вересня Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.
11 квітня Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі.