Подрывала суверенитет: Украина разорвала дипломатические отношения с государством Латинской Америки

Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа, поскольку это государство Латинской Америки признало аннексированный Крым, а также временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины частью РФ.

Related video

Решение Никарагуа является "ничтожным", поскольку не будет иметь никаких юридических последствий и не изменит международно признанные границы Украины, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что режим Никарагуа систематически и грубо нарушает взятые на себя обязательства, закрепленные в документах об установлении дипломатических отношений между Украиной и Никарагуа.

"Поддержка вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, Украина, свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от Москвы", — отметили в украинском ведомстве.

Там также отметили, что в ответ на такие недружественные акты Украина разрывает дипломатические отношения с Республикой Никарагуа.

"Этот решительный дипломатический шаг — свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ", — пояснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, в конце июля Никарагуа признала четыре области Украины частью РФ.

24 сентября Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения.