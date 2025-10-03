Підривала суверенітет: Україна розірвала дипломатичні відносини з державою Латинської Америки

Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа, оскільки ця держава Латинської Америки визнала анексований Крим, а також тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України частиною РФ.

Related video

Рішення Нікарагуа є "нікчемним", оскільки не матиме жодних юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнані кордони України, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права", — йдеться у заяві.

В МЗС підкреслили, що режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Нікарагуа.

"Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви", — зазначили в українському відомстві.

Там також наголосили, що у відповідь на такі недружні акти Україна розриває дипломатичні відносини із Республікою Нікарагуа.

"Цей рішучий дипломатичний крок — свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів", — пояснив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, наприкінці липня Нікарагуа визнала чотири області України частиною РФ.

24 вересня Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.