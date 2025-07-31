Нікарагуа визнала чотири області України частиною РФ: у МЗС погрожують "співмірною відповіддю"

Влада Нікарагуа заявила про "визнання" Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей територіями Росії, МЗС України нагадує про порушення резолюцій ООН.

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Президент Нікарагуа Даніель Ортега разом із дружиною Росаріо Мурільйо, яка є співпрезидентом країни, підтримали президента Росії Володимира Путіна в його агресії України. Про це повідомило місцеве видання El 19 Digital.

Влада латиноамериканської країни заявила про визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей територіями Росії. На їхню думку, армія РФ веде "героїчну боротьбу з підтримуваним НАТО українським неонацизмом".

Лідери Нікарагуа підтримують агресивну війну Росії і впевнені в її "перемозі".

"Ми солідарні з російськими сім'ями, які пожертвували життями близьких для захисту російського народу і миру в усьому світі. Перемога Росії — це перемога людства", — вважають вони.

Зазначимо, що Даніель Ортега беззмінно править Нікарагуа з 2007 року. Також він очолював республіку з 1985 по 1990 роки.

Нікарагуа схвалила агресію Путіна: реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на висловлювання керівництва Нікарагуа. Україна розцінює такі заяви як недружні дії та грубе порушення міжнародного права і залишає за собою право на співмірну відповідь.

У МЗС нагадали, що визнання російської окупації українських територій суперечить резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314. У резолюції ES-11/4 від 12 жовтня 2022 року Генасамблея ООН закликала всі країни не визнавати змін у статусі Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.

"Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області були і залишаються невід'ємними частинами України. Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами, є юридично нікчемними та не створюють правових наслідків", — зауважило міністерство.

У лютому 2021 року Україна ввела санкції проти Нікарагуа через відкриття почесного консульства країни в окупованому Сімферополі.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про намір Путіна зупинити війну в Україні в разі повної окупації чотирьох областей України на південному сході.

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