Никарагуа признала четыре области Украины частью РФ: в МИД грозят "соразмерным ответом"

Власти Никарагуа заявили о "признании" Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей территориями России, МИД Украины напоминает о нарушении резолюций ООН.

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега вместе с женой Росарио Мурильо, которая является сопрезидентом страны, поддержали президента России Владимира Путина в его агрессии Украины. Об этом сообщило местное издание El 19 Digital.

Власти латиноамериканской страны заявили о признании Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей территориями России. По их мнению, армия РФ ведет "героическую борьбу с поддерживаемым НАТО украинским неонацизмом".

Лидеры Никарагуа поддерживают агрессивную войну России и уверенны в ее "победе".

"Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями близких для защиты русского народа и мира во всем мире. Победа России — это победа человечества", — считают они.

Отметим, что Даниэль Ортега бессменно правит Никарагуа с 2007 года. Также он возглавлял республику с 1985 по 1990 годы.

Никарагуа одобрила агрессию Путина: реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на высказывание руководства Никарагуа. Украина расценивает такие заявления как недружественные действия и грубое нарушение международного права и оставляет за собой право на соразмерный ответ.

В МИД напомнили, что признание российской оккупации украинских территорий противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314. В резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года Генассамблея ООН призвала все страны не признавать изменений в статусе Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

"Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, равно как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами — юридически ничтожны и не создают правовых последствий", — заметило министерство.

В феврале 2021 году Украина ввела санкции против Никарагуа из-за открытия почетного консульства страны в оккупированном Симферополе.

Напомним, западные СМИ писали о намерении Путина остановить войну в Украине в случае полной оккупации четырех областей Украины на юго-востоке.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказывал о новых предложениях РФ по поводу капитуляции Украины. Россияне угрожают атаками на Сумы, Чернигов и Харьков.