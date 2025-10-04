Министр финансов США кричал на Свириденко: СМИ раскрыли, как Украина подписала соглашение о недрах

Министр финансов США Скотт Бессент во время видеоконференции в феврале 2025 года кричал и давил на будущего премьер-министра Украины Юлию Свириденко, чтобы она одобрила условия, которые выдвигала американская сторона по соглашению о недрах.

Related video

Бессент настаивал, что у Свириденко есть только шесть минут, чтобы все учесть и принять решение, пишет The New York Times.

"В конце февраля во время видеоконференции министр финансов Скотт Бессент кричал на госпожу Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять соглашение, иначе переговоры будут прекращены", — говорится в статье.

Журналисты объяснили, что в феврале 2025 Свириденко возглавляла переговоры со стороны Украины.

"Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как откровенный шантаж, например, предоставление Соединенным Штатам половины прав на добычу полезных ископаемых в их стране", — говорится в материале.

Сама Свириденко отрицала, что разговор с Бессентом был напряженным, а пресс-секретарь министра финансов США не ответил на запросы о комментариях.

В то же время отмечается, что Свириденко добилась лучших условий и подписала соглашение, установив, по ее словам, "рабочие отношения с министром Бессентом, основанные на доверии".

После этого Свириденко стала очень эффективным посредником в общении с администрацией Трампа, а ее успех в заключении соглашения о полезных ископаемых, вероятно, был "решающим фактором в решении Зеленского назначить ее премьер-министром", подчеркнули авторы материала.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о недрах.

12 мая Зеленский подписал закон, который ратифицирует соглашение с США о недрах.