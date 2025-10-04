Міністр фінансів США кричав на Свириденко: ЗМІ розкрили, як Україна підписала угоду про надра

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час відеоконференції у лютому 2025 року кричав та тиснув на майбутню прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко, щоб вона схвалила умови, які висувала американська сторона щодо угоди про надра.

Бессент наполягав, що у Свириденко є лише шість хвилин аби все зважати та ухвалити рішення, пише The New York Times.

"Наприкінці лютого під час відеоконференції міністр фінансів Скотт Бессент кричав на пані Свириденко, що вона має шість хвилин, щоб прийняти угоду, інакше переговори будуть припинені", — йдеться у статті.

Журналісти пояснили, що у лютому 2025 Свириденко очолювала переговори з боку України.

"Вашингтон висунув вимоги, які українські чиновники сприйняли як відвертий шантаж, наприклад, надання Сполученим Штатам половини прав на видобуток корисних копалин у їхній країні", — зазначено у матеріалі.

Сама Свириденко заперечила, що розмова з Бессентом була напруженою, а прессекретар міністра фінансів США не відповів на запити про коментарі.

Водночас зазначається, що Свириденко домоглася кращих умов і підписала угоду, встановивши, за її словами, "робочі відносини з міністром Бессентом, засновані на довірі".

Після цього Свириденко стала дуже ефективним посередником у спілкуванні з адміністрацією Трампа, а її успіх в укладанні угоди про корисні копалини, ймовірно, був "вирішальним фактором у рішенні Зеленського призначити її прем'єр-міністром", наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про надра.

12 травня Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду з США про надра.