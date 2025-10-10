Отказалась возвращаться в ВР и осталась воевать: ЦИК предоставила Татьяне Черновол отсрочку

18 сентября Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины после гибели Андрея Парубия. Несмотря на это, Черновол решила не возвращаться в Верховную Раду и остаться на передовой, где продолжит службу в составе Вооруженных сил минимум на год.

Related video

По информации из ее сообщения в Facebook, депутат поблагодарила партию "Европейская солидарность" и ее избирателей за доверие, однако отметила, что в условиях войны приоритетом для нее остается защита страны. Она подчеркнула, что нехватка личного состава на фронте является серьезной проблемой, поэтому считает необходимым собственным примером доказать: долг перед государством стоит выше политических амбиций.

Черновол уже четвертый год командует взводом на линии боевого соприкосновения. Она участвует в боевых действиях, руководит подразделением и стремится вдохновлять других женщин, которые выбирают военную профессию. По ее словам, даже несмотря на стереотипы, женщины могут успешно выполнять командные функции в боевых условиях.

Получив отсрочку от ЦИК, Татьяна Черновол останется на фронте минимум на год и планирует выполнять боевые задачи до победы Украины.

"Я не брошу своих ребят и свой свод не брошу. Воюем дальше. Но хочу кое-что добавить, чтобы порадовать своих избирателей. Я не сложила депутатские полномочия. Я обратилась в ЦИК дать мне отсрочку на год для выполнения боевых задач. Спасибо ЦИК за государственную позицию. Мое заявление нашло понимание и было согласовано. Теперь у меня есть целый год, чтобы мы победили агрессора, и я получила моральное право оставить фронт", — заявила военная.

В то же время в ЦИК уточнили, что Татьяна Черновол попросила продлить срок подачи документов для регистрации народным депутатом из-за прохождения военной службы. Комиссия признала эту причину уважительной и продлила срок до 6 октября 2026 года.

"ЦИК в соответствии с законодательством Украины признала указанные в заявлении причины уважительными и установила срок подачи Татьяной Черновол документов для ее регистрации народным депутатом до 6 октября 2026 года включительно", — говорится в сообщении.

Публикация ЦИК в Facebook Фото: Скриншот

Что известно о Татьяне Черновол

Как известно из открытых источников, Татьяна Черновол — украинская журналистка и общественный деятель, бывший корреспондент "Левого берега", "Украинской правды" и "Обозревателя", а также народный депутат VIII (2014-2019) и IX (с 2025) созывов. Она известна расследованиями коррупции режима Януковича, активностью на Майдане и участием в деле о конфискации его активов, а после избиения получила широкий резонанс в медиа.

В 2014 году ее включили в список 100 мировых интеллектуалов журнала Foreign Policy и отметили в категории "Те, что бросают вызов". Также женщина участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов".

С 24 февраля 2022 года она воюет на передовой в составе 72 ОМБр и 1 отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, овладела ПТРК "Стугна-П" и участвовала в боях под Черниговом, на Востоке и под Киевом. Кроме этого, Татьяна Черновол имеет звание старшего лейтенанта.

Стоит отметить, как сообщили в ЦИК, в сентябре после гибели народного депутата Андрея Парубия Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом Украины. Согласно Избирательному кодексу, его место в парламенте должна была занять следующая кандидатка в списке партии "Европейская Солидарность", которой и была Черновол под номером 27.

Напомним, что 30 августа во Львове бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит. В частности, мужчина в форме курьера службы доставки Glovo совершил несколько выстрелов в политика и скрылся с места происшествия.