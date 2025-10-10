Відмовилася повертатися до ВР та залишилася воювати: ЦВК надала Тетяні Чорновол відстрочку

18 вересня Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після загибелі Андрія Парубія. Попри це, Чорновол вирішила не повертатися до Верховної Ради й залишитися на передовій, де продовжить службу у складі Збройних сил щонайменше на рік.

За інформацією з її допису в Facebook, депутатка подякувала партії "Європейська солідарність" і її виборцям за довіру, однак зазначила, що в умовах війни пріоритетом для неї залишається захист країни. Вона наголосила, що нестача особового складу на фронті є серйозною проблемою, тому вважає необхідним власним прикладом довести: обов’язок перед державою стоїть вище політичних амбіцій.

Чорновол уже четвертий рік командує взводом на лінії бойового зіткнення. Вона бере участь у бойових діях, керує підрозділом і прагне надихати інших жінок, які обирають військову професію. За її словами, навіть попри стереотипи, жінки можуть успішно виконувати командні функції в бойових умовах.

Отримавши відстрочку від ЦВК, Тетяна Чорновол залишиться на фронті щонайменше на рік і планує виконувати бойові завдання до перемоги України.

"Я не кину своїх хлопців і свій звод не кину. Воюємо далі. Але хочу дещо додати, щоб порадувати своїх виборців. Я не склала депутатські повноваження. Я звернулася до ЦВК дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер в мене є цілий рік, щоб ми перемогли агресора, і я отримала моральне право залишити фронт", — заявила військова.

Водночас у ЦВК уточнили, що Тетяна Чорновол попросила продовжити строк подання документів для реєстрації народною депутаткою через проходження військової служби. Комісія визнала цю причину поважною і продовжила термін до 6 жовтня 2026 року.

"ЦВК відповідно до законодавства України визнала зазначені в заяві причини поважними та встановила строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою до 6 жовтня 2026 року включно", — йдеться в дописі.

Публікація ЦВК у Facebook Фото: Скриншот

Що відомо про Тетяну Чорновол

Як відомо з відкритих джерел, Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка, колишня кореспондентка "Лівого берегу", "Української правди" та "Обозревателя", а також народний депутат VIII (2014–2019) та IX (з 2025) скликань. Вона відома розслідуваннями корупції режиму Януковича, активністю на Майдані та участю у справі про конфіскацію його активів, а після побиття отримала широкий резонанс у медіа.

У 2014 році її включили до списку 100 світових інтелектуалів журналу Foreign Policy та відзначили у категорії "Ті, що кидають виклик". Також жінка брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов".

З 24 лютого 2022 року вона воює на передовій у складі 72 ОМБр та 1 окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, опанувала ПТРК "Стугна-П" і брала участь у боях під Черніговом, на Сході та під Києвом. Окрім цього, Тетяна Чорновол має звання старшого лейтенанта.

Варто зазначити, як повідомили у ЦВК, у вересні після загибелі народного депутата Андрія Парубія Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України. Відповідно до Виборчого кодексу, його місце у парламенті мала зайняти наступна кандидатка у списку партії "Європейська Солідарність", якою і була Чорновол під номером 27.

Нагадаємо, що 30 серпня у Львові колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія було вбито. Зокрема, чоловік у формі кур'єру служби доставки Glovo здійснив кілька пострілів у політика та зник з місця події.