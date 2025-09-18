Замість Андрія Парубія: ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою

Після вбивства Андрія Парубія ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраним народним депутатом замість нього. Вона була наступною за черговістю кандидаткою у списках партії "Європейська солідарність".

Повідомлення про визнання Тетяни Чорновол обраною народною депутаткою опубліковане на сайті Центральної виборчої комісії 18 вересня. Пресслужба органу розповіла, що до комісії надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень Андрія Парубія.

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", — ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що Андрій Парубій був обраний на позачергових виборах у парламент 21 липня 2019 року. Він балотувався від партії "ЄС" і набрав голоси виборців у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

На момент публікації новини Тетяна Чорновол не коментувала визнання її обраною народною депутаткою.

Що відомо про Тетяну Чорновол

ЗМІ писали про те, що Чорновол може зайти до Верховної Ради замість Парубія, 31 серпня. Тоді народна депутатка не коментувала таку можливість, та зазначила, що мала з загиблим дещо спільне, зокрема те, що обидва з дитинства готувалися до війни з Росією.

Тетяна Чорновол — українська журналістка та громадська діячка, яка була обрана народною депутаткою від "Народного фронту" у 2014 році. Того ж року вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону "Азов". З 24 лютого 2022 року Чорновол воювала з росіянами у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, а на початок 2023 року командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Має звання молодшого лейтенанта.

Чорновол з початку повномасштабного вторгнення доєдналася до ЗСУ

Убивство Андрія Парубія

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Його поховали на Личаківському кладовищі 2 вересня.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному та заявив, що це було його особистою помстою українській владі. Він також розповів, що його син загинув на війні, і він нібито хотів потрапити до РФ, щоб знайти його тіло.

Колишня дружина Сцельнікова та мати загиблого українського воїна Олена Чернінька розповіла, що ростила дитину одна, а підозрюваний у вбивстві Парубія посварився з сином, коли той пішов воювати з РФ.