Поховання Андрія Парубія: на Личаківському кладовищі триває церемонія (відео)

У Львові сьогодні відбувається прощання з колишнім головою Верховної Ради України, народним депутатом від партії "Європейська Солідарність" Андрієм Парубієм. Політика, якого 30 серпня застрелили на вулиці Єфремова, ховають на Личаківському кладовищі.

Related video

За даними ЗМІ, жалобні заходи розпочалися о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. На території храму люди почали збиратися задовго до початку церемонії. Віддати шану Андрію Парубію прийшли його родина, друзі, колеги по парламенту, представники політичних сил та мешканці міста.

Серед присутніх були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною, а також голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. До храму також прийшли інші відомі політичні та громадські діячі.

О 13:30 на площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Після цього тіло політика перевезли на Личаківський цвинтар.

З 14:50 там проходить церемонія поховання Андрія Парубія.

У Львові відбувається чин похорону Андрія Парубія | НАЖИВО

Нагадаємо, що 30 серпня Андрія Парубія смертельно поранили з вогнепальної зброї у Львові.

Як повідомляв Фокус, підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія зізнався у скоєному.

Фокус писав, що чоловіка нібито шантажували російські спецслужби інформацією про те, де знаходиться син.

На допитах підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія розповів про контакти з Росією. Чоловік вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина.