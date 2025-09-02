Похороны Андрея Парубия: на Лычаковском кладбище продолжается церемония (видео)

Во Львове сегодня проходит прощание с бывшим председателем Верховной Рады Украины, народным депутатом от партии "Европейская Солидарность" Андреем Парубием. Политика, которого 30 августа застрелили на улице Ефремова, хоронят на Лычаковском кладбище.

Related video

По данным СМИ, траурные мероприятия начались в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра. На территории храма люди начали собираться задолго до начала церемонии. Отдать дань уважения Андрею Парубию пришли его семья, друзья, коллеги по парламенту, представители политических сил и жители города.

Среди присутствующих были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной, а также председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В храм также пришли другие известные политические и общественные деятели.

В 13:30 на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания. После этого тело политика перевезли на Лычаковское кладбище.

С 14:50 там проходит церемония захоронения Андрея Парубия.

Во Львове проходит чин похорон Андрея Парубия | НАЖИВО

Напомним, что 30 августа Андрея Парубия смертельно ранили из огнестрельного оружия во Львове.

Как сообщал Фокус, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признался в содеянном.

Фокус писал, что мужчину якобы шантажировали российские спецслужбы информацией о том, где находится сын.

На допросах подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия рассказал о контактах с Россией. Мужчина вышел на связь с представителями России во время попытки разыскать пропавшего без вести сына.