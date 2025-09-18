Вместо Андрея Парубия: ЦИК признала Татьяну Черновол народным депутатом

После убийства Андрея Парубия ЦИК признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом вместо него. Она была следующим по очередности кандидатом в списках партии "Европейская солидарность".

Сообщение о признании Татьяны Черновол избранным народным депутатом опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии 18 сентября. Пресс-служба органа рассказала, что в комиссию поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий Андрея Парубия.

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Татьяну Черновол, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 27, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", — говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что Андрей Парубий был избран на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года. Он баллотировался от партии "ЕС" и набрал голоса избирателей в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

На момент публикации новости Татьяна Черновол не комментировала признание ее избранной народным депутатом.

Что известно о Татьяне Черновол

СМИ писали о том, что Черновол может зайти в Верховную Раду вместо Парубия, 31 августа. Тогда народный депутат не комментировала такую возможность, и отметила, что имела с погибшим нечто общее, в частности то, что оба с детства готовились к войне с Россией.

Татьяна Черновол — украинская журналистка и общественный деятель, которая была избрана народным депутатом от "Народного фронта" в 2014 году. В том же году она участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона "Азов". С 24 февраля 2022 года Черновол воевала с россиянами в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, а на начало 2023 года командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1 отдельной бригады специального назначения им. Имеет звание младшего лейтенанта.

Черновол с начала полномасштабного вторжения присоединилась к ВСУ

Убийство Андрея Парубия

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. Его похоронили на Лычаковском кладбище 2 сентября.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что это было его личной местью украинской власти. Он также рассказал, что его сын погиб на войне, и он якобы хотел попасть в РФ, чтобы найти его тело.

Бывшая жена Сцельникова и мать погибшего украинского воина Елена Чернинько рассказала, что растила ребенка одна, а подозреваемый в убийстве Парубия поссорился с сыном, когда тот ушел воевать с РФ.