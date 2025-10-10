Кадровые изменения в правительстве: кого в ВР предлагают на должность вице-премьера по культуре (документ)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду кандидатуру Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по гуманитарной политике и Министра культуры Украины. Инициатива исходит от фракции "Слуга Народа".

По информации с официальной страницы спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook, фракция "Слуга Народа", которая имеет права коалиции IX созыва, предложила Татьяну Бережную для совмещенной должности Вице-премьер-министра по гуманитарной политике и Министра культуры Украины. Парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.

Кроме этого, как сообщала народный депутат Евгения Кравчук, два дня назад фракция "Слуга Народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики и министра культуры.

Голосование в Верховной Раде ожидается на следующей пленарной неделе после одобрения кандидатуры Бережной Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Что известно о Татьяне Бережной

Татьяна Бережная — украинский государственный служащий и политик, временно исполняющая обязанности Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с июля 2025 года.

Она окончила Киево-Могилянскую академию по специальности право и получила степень магистра. Во время учебы Бережная проходила стажировку в Канаде по программе CUPP, училась в Aspen Institute Kyiv, Украинской школе политических студий, Киевской школе экономики по направлению GR и Лондонской школе экономики. В 2025 году она завершила программу Школы стратегического архитектора KMBS, получив квалификацию по управлению и администрированию.

Профессиональную карьеру Бережная начала в юридической фирме "Василь Кисиль и Партнеры", получив свидетельство адвоката в 2017 году. С 2022 по 2025 год она работала заместителем Министра экономики Украины, а в 2025 году возглавила национальный павильон Украины на ЭКСПО 2025 в Осаке, отвечая за реализацию национального проекта.

Также известно, что женщина входит в топ-10 самых эффективных государственных служащих с юридическим опытом и признана одним из ведущих юристов Украины в сфере налогового права по версиям Legal 500, Best Lawyers и Chambers Europe.

