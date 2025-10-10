Кадрові зміни в уряді: кого у ВР пропонують на посаду віцепрем'єра з культури (документ)

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради кандидатуру Тетяни Бережної на посаду Віце-прем’єр-міністра з гуманітарної політики та Міністра культури України. Ініціатива виходить від фракції "Слуга Народу".

За інформацією з офіційної сторінки спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook, фракція "Слуга Народу", яка має права коаліції IX скликання, запропонувала Тетяну Бережну для поєднаної посади Віце-прем’єр-міністра з гуманітарної політики та Міністра культури України. Парламент розгляне це подання у встановленому порядку.

Пропозиція депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу" Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Окрім цього, як повідомляла народна депутатка Євгенія Кравчук, два дні тому фракція "Слуга Народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики та Міністерки культури.

Голосування у Верховній Раді очікується на наступному пленарному тижні після схвалення кандидатури Бережної Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна — український державний службовець і політик, що тимчасово виконує обов’язки Міністра культури та стратегічних комунікацій України з липня 2025 року.

Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю право і здобула ступінь магістра. Під час навчання Бережна проходила стажування в Канаді за програмою CUPP, навчалася в Aspen Institute Kyiv, Українській школі політичних студій, Київській школі економіки за напрямом GR та Лондонській школі економіки. У 2025 році вона завершила програму Школи стратегічного архітектора KMBS, здобувши кваліфікацію з управління та адміністрування.

Професійну кар’єру Бережна розпочала в юридичній фірмі "Василь Кісіль і Партнери", отримавши свідоцтво адвоката у 2017 році. З 2022 по 2025 рік вона працювала заступницею Міністра економіки України, а у 2025 році очолила національний павільйон України на ЕКСПО 2025 в Осаці, відповідаючи за реалізацію національного проекту.

Також відомо, що жінка входить до топ-10 найефективніших державних службовців із юридичним досвідом та визнана одним із провідних юристів України у сфері податкового права за версіями Legal 500, Best Lawyers та Chambers Europe.

