Усиление ПВО и оборонных возможностей Украины: о чем общались Зеленский и Трамп (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за последние дни провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, посвященные усилению обороноспособности страны и поддержке украинской системы ПВО. Основное внимание во время разговора было уделено поставке систем "Патриот", других оборонных комплексов и повышению дальности действий украинских подразделений.

По информации из обращения Зеленского к украинцам, переговоры с Трампом охватывали детальное согласование мер по усилению способности Украины противостоять российской агрессии. Президент отметил, что Украина активно работает над всеми направлениями, включая ПВО, оборонными системами, энергетической и газовой безопасностью. Зеленский подчеркнул, что Россия опасается возможной поставки "Томагавков" США Украине, и именно это создает необходимое дипломатическое давление для достижения мира.

В ходе переговоров были определены конкретные шаги, которые будут выполнять украинские военные и другие государственные структуры. По словам Зеленского, речь идет не только об оборонных вопросах, но и об обеспечении энергетической стабильности и поддержке критической инфраструктуры страны.

Президент также сообщил, что в рамках международной координации параллельно ведутся переговоры с Францией. Основные вопросы там — усиление ПВО, устойчивость Украины и подготовка дипломатических мероприятий в ближайшие недели. Украинские военные передают французской стороне первоочередные потребности, а поставки ускоряются для обеспечения оперативной поддержки.

Отдельно Зеленский коснулся ситуации на Запорожской АЭС, которая уже почти три недели находится на дизель-генераторах из-за обстрелов. Он отметил, что украинские специалисты способны гарантировать безопасность станции, а Россия должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Президент подчеркнул, что именно украинский контроль является ключевым фактором безопасности атомной станции.

Зеленский также поблагодарил украинских военных за успешные контрнаступательные действия на Запорожском направлении и в районах Доброполья, отметив, что украинские подразделения продвинулись более чем на три километра. Он отметил профессионализм и героизм энергетиков и ремонтных бригад, которые работают в сложных условиях обстрелов, обеспечивая жизнедеятельность страны и восстановление инфраструктуры.

Ранее 11 октября Зеленский поздравил Трампа с успехами на Ближнем Востоке и обсудил пути усиления украинской ПВО.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах "А" и "Б" на случай атак России на газовую инфраструктуру, предупредил о возможных провокациях с пленными в Беларуси и рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет "Томагавк".