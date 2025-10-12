Підсилення ППО та оборонних можливостей України: про що спілкувалися Зеленський і Трамп (відео)

Президент України Володимир Зеленський вдруге за останні дні провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, присвячені посиленню обороноздатності країни та підтримці української системи ППО. Основна увага під час розмови була приділена постачанню систем "Патріот", інших оборонних комплексів і підвищенню дальності дій українських підрозділів.

Related video

За інформацією зі звернення Зеленського до українців, переговори з Трампом охоплювали детальне узгодження заходів щодо посилення здатності України протистояти російській агресії. Президент зазначив, що Україна активно працює над усіма напрямами, включно з ППО, оборонними системами, енергетичною та газовою безпекою. Зеленський підкреслив, що Росія побоюється можливого постачання "Томагавків" США Україні, і саме це створює необхідний дипломатичний тиск для досягнення миру.

В ході переговорів були визначені конкретні кроки, які виконуватимуть українські військові та інші державні структури. За словами Зеленського, йдеться не лише про оборонні питання, а й про забезпечення енергетичної стабільності та підтримку критичної інфраструктури країни.

Президент також повідомив, що в рамках міжнародної координації паралельно ведуться переговори з Францією. Основні питання там – посилення ППО, стійкість України та підготовка дипломатичних заходів у найближчі тижні. Українські військові передають французькій стороні першочергові потреби, а постачання прискорюються для забезпечення оперативної підтримки.

Окремо Зеленський торкнувся ситуації на Запорізькій АЕС, яка вже майже три тижні перебуває на дизель-генераторах через обстріли. Він наголосив, що українські фахівці здатні гарантувати безпеку станції, а Росія має припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Президент підкреслив, що саме український контроль є ключовим фактором безпеки атомної станції.

Зеленський також подякував українським військовим за успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку та в районах Добропілля, зазначивши, що українські підрозділи просунулися більш ніж на три кілометри. Він відзначив професіоналізм і героїзм енергетиків та ремонтних бригад, які працюють у складних умовах обстрілів, забезпечуючи життєдіяльність країни та відновлення інфраструктури.

Раніше 11 жовтня Зеленський привітав Трампа з успіхами на Близькому Сході та обговорив шляхи посилення української ППО.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про плани "А" і "Б" на випадок атак Росії на газову інфраструктуру, попередив про можливі провокації з полоненими в Білорусі та розповів про реакцію президента США Дональда Трампа на прохання про постачання ракет "Томагавк".