Плани "А" і "Б" на газ та провокації РФ у Білорусі: головні заяви Зеленського на зустрічі з медіа

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани "А" і "Б" на випадок посилення атак Росії на газову інфраструктуру, попередив про підготовку провокацій з полоненими на території Білорусі та розповів, що йому відповів президент США Дональд Трамп на прохання поставити Україні ракети "Томагавк".

Related video

Під час спілкування з журналістами 8 жовтня Володимир Зеленський торкнувся ситуації на фронті, ударів Росії по українській критичній інфраструктурі та загроз від російського "тіньового флоту". Фокус зібрав головні заяви президента.

Зокрема Зеленський повідомив, що українські "діпстрайки" створили в РФ дефіцит пального до 20% від потреби.

"Різні оцінки є — від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні", — передає слова Зеленського "Інтерфакс".

Також президент зазначив, що росіяни вшестеро збільшили імпорт бензину з Білорусі після українських ударів.

Він додав, що росіяни готують провокації на білоруській території щодо полонених, щоб чинити на Україну тиск. За його словами, розвідка повідомляє, що ворог планує привозити деяких полонених у Білорусь і змушувати їх записувати звернення до батьків про те, що українська влада нібито не хоче забирати їх додому.

За словами Зеленського, протягом останнього місяця росіяни завдали 1 550 ударів по Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, однак уразили цілі лише 160 з них, передає "Суспільне". Він зазначив, що значну роль в захисті українського неба відіграють дрони-перехоплювачі.

Президент також наголосив на потребі зупинити діяльність російського "тіньового флоту", який згідно з даними розвідки налічує вже понад 500 танкерів. Зеленський зазначив, що ці танкери дозволяють РФ не лише торгувати нафтою в обхід санкцій, а й запускати дрони в повітряний простір країн Європи.

Удари РФ по енергетиці України

Володимир Зеленський пояснив, що північні регіони України останніми днями стали основною мішенню атак ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі, оскільки Чернігівська та Сумська області були основними напрямками спроби наступу росіян влітку, передає "РБК-Україна". Президент нагадав, що в східних областях окупанти давно б'ють по енергетиці та залізниці, щоб створювати хаос і чинити на населення психологічний тиск.

Він також зазначив, що Україна має кілька планів дій на випадок посилення атак РФ на газову інфраструктуру.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" — коли ми більше використовуємо свій видобуток", — розповів Зеленський.

Постачання ракет "Томагавк" Україні

Президент України розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня порушив питання про можливе постачання Tomahawk Україні. За його словами, у Вашингтоні відповіли, що розглянуть таку можливість. Також він переконував Трампа, що Путін дає йому хибну інформацію про ситуацію на фронті, та повідомив американському президенту про реальний стан справ і неспроможність РФ швидко окупувати схід України.

Удари по РФ ракетами "Фламінго" і "Нептун"

Зеленський також підтвердив успішні удари ракет "Нептун" та "Фламінго" українського виробництва по військових об'єктах на території РФ. Також він відзвітував про використання дронів-ракет "Паляниця" (ураження військових складів) та "Рута" (удар по морській платформі та на відстань понад 250 км) і далекобійних безпілотників FP-1 і "Лютий" (масові запуски 300 засобів ураження).

Контрнаступ ЗСУ біля Добропілля

Також президент України розповів про успішну Добропільську контрнаступальну операцію ЗСУ на Покровському напрямку Донецької області, яка зірвала плани РФ щодо захоплення Донбасу до осені. За його словами, ЗС РФ отримали наказ захопити Покровськ "за будь-яку ціну", і щодоби росіяни втрачають понад 100 солдатів.

Чому Орбан блокує інтеграцію України в ЄС

Володимир Зеленський також прокоментував активне блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном вступу України до Європейського Союзу. За словами президента України, які передає "УНІАН", угорський урядовець критикою пропозицій ЄС "підживлює" свій електорат перед наступними виборами. На основі блокування євроінтеграції України він намагається підвищити рейтинг своєї партії. При цьому, за словами Зеленського, абсолютна більшість країн (26 із 27) підтримують вступ України до ЄС.

Нагадаємо, 3 жовтня президент України Володимир Зеленський назвав Росію "країною-бензоколонкою" та зазначив, що росіяни більше не продають, а навпаки імпортують бензин.