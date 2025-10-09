Планы "А" и "Б" на газ и провокации РФ в Беларуси: главные заявления Зеленского на встрече с медиа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах "А" и "Б" на случай усиления атак России на газовую инфраструктуру, предупредил о готовящихся провокациях с пленными на территории Беларуси и рассказал, что ему ответил президент США Дональд Трамп на просьбу поставить Украине ракеты "Томагавк".

Во время общения с журналистами 8 октября Владимир Зеленский коснулся ситуации на фронте, ударов России по украинской критической инфраструктуре и угроз от российского "теневого флота". Фокус собрал главные заявления президента.

В частности Зеленский сообщил, что украинские "дипстрайки" создали в РФ дефицит горючего до 20% от потребности.

"Разные оценки есть — от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% на сегодня", — передает слова Зеленского "Інтерфакс".

Также президент отметил, что россияне в шесть раз увеличили импорт бензина из Беларуси после украинских ударов.

Он добавил, что россияне готовят провокации на белорусской территории в отношении пленных, чтобы оказать на Украину давление. По его словам, разведка сообщает, что враг планирует привозить некоторых пленных в Беларусь и заставлять их записывать обращения к родителям о том, что украинская власть якобы не хочет забирать их домой.

По словам Зеленского, в течение последнего месяца россияне нанесли 1 550 ударов по Черниговской, Сумской и Полтавской областях, однако поразили цели только 160 из них, передает "Суспільне". Он отметил, что значительную роль в защите украинского неба играют дроны-перехватчики.

Президент также отметил необходимость остановить деятельность российского "теневого флота", который согласно данным разведки насчитывает уже более 500 танкеров. Зеленский отметил, что эти танкеры позволяют РФ не только торговать нефтью в обход санкций, но и запускать дроны в воздушное пространство стран Европы.

Удары РФ по энергетике Украины

Владимир Зеленский объяснил, что северные регионы Украины в последние дни стали основной мишенью атак ВС РФ по энергетической инфраструктуре, поскольку Черниговская и Сумская области были основными направлениями попытки наступления россиян летом, передает "РБК-Україна". Президент напомнил, что в восточных областях оккупанты давно бьют по энергетике и железной дороге, чтобы создавать хаос и оказывать на население психологическое давление.

Он также отметил, что Украина имеет несколько планов действий на случай усиления атак РФ на газовую инфраструктуру.

"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" — когда мы больше используем свою добычу", — рассказал Зеленский.

Поставка ракет "Томагавк" Украине

Президент Украины рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 18 августа поднял вопрос о возможной поставке Tomahawk Украине. По его словам, в Вашингтоне ответили, что рассмотрят такую возможность. Также он убеждал Трампа, что Путин дает ему ложную информацию о ситуации на фронте, и сообщил американскому президенту о реальном положении дел и неспособности РФ быстро оккупировать восток Украины.

Удары по РФ ракетами "Фламинго" и "Нептун"

Зеленский также подтвердил успешные удары ракет "Нептун" и "Фламинго" украинского производства по военным объектам на территории РФ. Также он отчитался об использовании дронов-ракет "Паляниця" (поражение военных складов) и "Рута" (удар по морской платформе и на расстояние более 250 км) и дальнобойных беспилотников FP-1 и "Лютий" (массовые запуски 300 средств поражения).

Контрнаступление ВСУ возле Доброполья

Также президент Украины рассказал об успешной Добропольской контрнаступательной операции ВСУ на Покровском направлении Донецкой области, которая сорвала планы РФ по захвату Донбасса до осени. По его словам, ВС РФ получили приказ захватить Покровск "любой ценой", и ежесуточно россияне теряют более 100 солдат.

Почему Орбан блокирует интеграцию Украины в ЕС

Владимир Зеленский также прокомментировал активное блокирование премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вступления Украины в Европейский Союз. По словам президента Украины, которые передает "УНИАН", венгерский чиновник критикой предложений ЕС "подпитывает" свой электорат перед следующими выборами. На основе блокирования евроинтеграции Украины он пытается повысить рейтинг своей партии. При этом, по словам Зеленского, абсолютное большинство стран (26 из 27) поддерживают вступление Украины в ЕС.

Напомним, 3 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "страной-бензоколонкой" и отметил, что россияне больше не продают, а наоборот импортируют бензин.