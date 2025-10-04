"Страна-бензоколонка": Россия больше не продает, а наоборот импортирует бензин, — Зеленский (видео)

Следствием систематических ударов ВСУ по предприятиям российской нефтяной отрасли стало то, что Россия вынуждена импортировать бензин из разных регионов мира — в частности из Китая и из Беларуси.

И дальнобойность украинских ударов по территории государства-агрессора будет увеличиваться, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны — страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, наших Вооруженных Сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", — сказал Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Он также сообщил о новых совместных с международными партнерами проектах по производству вооружений.

"Мы формируем сейчас детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами, это серьезные решения, с теми, кто помогает больше всего. Конкретные проекты, конкретная польза для нашей обороны. В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба", — пояснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что готовятся новые санкционные шаги в отношении россиян, которые будут предусматривать продление действующих ограничений и введение новых, в частности против компаний и лиц, работающих на нужды российского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в ночь на 4 октября дроны повторно ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Киришах.

Фокус также писал о том, что в Крыму ввели новые ограничения на бензин: продают не более 20 литров в одни руки.