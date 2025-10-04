"Країна-бензоколонка": Росія більше не продає, а навпаки імпортує бензин, — Зеленський (відео)

Наслідком систематичних ударів ЗСУ по підприємствах російської нафтової галузі стало те, що Росія змушена імпортувати бензин із різних регіонів світу — зокрема з Китаю та з Білорусі.

І далекобійність українських ударів по території держави-агресора буде збільшуватись, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни — країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних Сил України, нашої розвідки й наших українських виробників зброї", — сказав Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Він також повідомив про нові спільні з міжнародними партнерами проєкти щодо виробництва озброєнь.

"Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами, це серйозні рішення, з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проєкти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, локалізовані в Україні. Виробництва, що допомагають захисту неба", — пояснив Зеленський.

Президент України зазначив, що готуються нові санкційні кроки стосовно росіян, які передбачатимуть продовження чинних обмежень та запровадження нових, зокрема проти компаній і осіб, що працюють на потреби російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня дрони повторно вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Кіришах.

Фокус також писав про те, що у Криму ввели нові обмеження на бензин: продають не більше 20 літрів в одні руки.