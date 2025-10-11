Хороша та продуктивна розмова: Зеленський розповів, як поспілкувався із Трампом

Президент України привітав американського колегу із успіхами на Близькому Сході та обговорив можливості посилити українську ППО.

"Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

Він зауважив, що проінформував Президента Трампа про російські удари по українській енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити", - резюмував Зеленський та подякував Дональду Трампу.

У Білому домі та сам Дональд Трамп бесіду із Зеленським поки що не коментували.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі російська та українська сторони можуть сісти за стіл переговорів щодо розв'язання російсько-української війни.

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він вже ухвалив рішення щодо Tomahawk, але спочатку "поставить кілька питань українцям". Він наголосив, що не хоче допустити ескалації, і назвав війну в Україні жахливою.

А 28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія уникає переговорів щодо завершення війни в Україні.