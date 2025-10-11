Хороший и продуктивный разговор: Зеленский рассказал, как пообщался с Трампом

Президент Украины поздравил американского коллегу с успехами на Ближнем Востоке и обсудил возможности усилить украинскую ПВО.

"Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", — сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что проинформировал Президента Трампа о российских ударах по украинской энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить", — резюмировал Зеленский и поблагодарил Дональда Трампа.

В Белом доме и сам Дональд Трамп беседу с Зеленским пока не комментировали.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре российская и украинская стороны могут сесть за стол переговоров по решению российско-украинской войны.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он уже принял решение по Tomahawk, но сначала "задаст несколько вопросов украинцам". Он подчеркнул, что не хочет допустить эскалации, и назвал войну в Украине ужасной.

А 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия избегает переговоров по завершению войны в Украине.