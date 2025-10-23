Предательство со стороны Трампа: Медведев обвинил США в войне против России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить саммит в Будапеште и ввести новые санкции против РФ. В своей заметке в Telegram он назвал эти действия "актом войны" и заявил, что Америка окончательно стала противником России.

Как сообщил Медведев в Telegram, американские санкции и отказ от переговоров в Будапеште, по его мнению, окончательно разрушили иллюзии относительно возможности сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Чиновник написал, что действия Дональда Трампа свидетельствуют о полной солидарности США с "бешеной Европой" и антироссийским курсом.

Бывший президент России заявил, что после таких решений Трамп стал "полноценным участником войны против России", даже если пока не воюет напрямую.

Дмитрий Медведев в Telegram Фото: Скриншот

"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!", — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России.

Відео дня

Медведев подчеркнул, что эти действия он расценивает как открытый акт вражды, который позволяет Москве "сосредоточиться на достижении победы на поле боя, а не за столом переговоров".

Как сообщал Фокус, ранее Соединенные Штаты объявили о новом пакете антироссийских санкций, который предусматривает ограничения против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних структур. В то же время Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, однако отметил, что готов провести переговоры с ним в будущем.