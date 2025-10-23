Зрада з боку Трампа: Медведєв звинуватив США у війні проти Росії

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на рішення президента США Дональда Трампа скасувати саміт у Будапешті та запровадити нові санкції проти РФ. У своєму дописі в Telegram він назвав ці дії "актом війни" й заявив, що Америка остаточно стала противником Росії.

Як повідомив Медведєв у Telegram, американські санкції та відмова від переговорів у Будапешті, на його думку, остаточно зруйнували ілюзії щодо можливості співпраці між Москвою та Вашингтоном. Посадовець написав, що дії Дональда Трампа свідчать про повну солідарність США з "шаленою Європою" та антиросійським курсом.

Колишній президент Росії заявив, що після таких рішень Трамп став "повноцінним учасником війни проти Росії", навіть якщо поки не воює безпосередньо.

Дмитро Медведєв у Telegram Фото: Скриншот

"Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії – отримайте. США – наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена!", – наголосив заступник голови Ради безпеки Росії.

Медведєв наголосив, що ці дії він розцінює як відкритий акт ворожнечі, який дозволяє Москві "зосередитися на досягненні перемоги на полі бою, а не за столом переговорів".

Як повідомляв Фокус, раніше Сполучені Штати оголосили про новий пакет антиросійських санкцій, який передбачає обмеження проти компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх структур. Водночас Дональд Трамп повідомив про скасування зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті, проте зазначив, що готовий провести переговори з ним у майбутньому.