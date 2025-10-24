Грозит пожизненное: в Киеве будут судить экс-соратника Медведчука

Киевская городская прокуратура отправила в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении 38-летнего политолога Кирилла Молчанова. Ему грозит конфискация имущества и пожизненный срок.

Молчанов известен тем, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал на пророссийских каналах, а в 2022 году бежал в Россию, сообщили в прокуратуре столицы.

Там он стал одним из ключевых участников кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Руководить их деятельностью Путин поручил Виктору Медведчуку под контролем российских спецслужб.

Молчанов часто выступал пропагандистских ток-шоу, в частности, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" и был автором многочисленных материалов, которые распространялись в социальных сетях России и создавали негативный имидж Украины на международной арене. Своими действиями "эксперт" вредил информационной безопасности Украины.

Відео дня

Он также организовывал на территории Европейского Союза акции, на которых призвал снизить международную поддержку Украины.

Соратника Медведчука задержали после того, как он из России уехал в Германию через Польшу, а польская сторона передала его украинским спецслужбам.

Действия обвиняемого квалифицированы как государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как отметили в СБУ, Молчанову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кирилл Молчанов — что известно

О деятельности Кирилла Молчанова рассказал проект Texty. Согласно данным расследователей, фигурант возглавлял Украинский институт анализа и менеджмента политики, до вторжения часто появлялся в эфире украинских телеканалов и поддерживал деятельность членов ныне запрещенной партии ОПЗЖ. В статье привели основные направления его работы: критика прозападного курса Украины, пиар Евгения Мураева, Вадима Рабиновича и тому подобное. Проект "Схемы" установил, что медиа "Другая Украина" работает под патронатом Виктора Медведчука.

Отметим, в июне 20234 года Виктор Медведчук сделал заявление относительно российско-украинской войны. Бывший народный депутат и член партии ОПЗЖ призвал одесситов готовиться к российской оккупации. По словам прокремлевского политика, это якобы "сохранит украинскую государственность" и "вобьет последний гвоздь" в гроб действующего президента Украины.

Напоминаем, в июле 2024 года медиа опубликовали письмо Медведчука к тогда еще кандидату в президента США Дональду Трампу.

Напомним, что для задержания Молчанова СБУ разработала целую спецоперацию в сотрудничестве с польскими правоохранителями.

Также сообщалось, что бывший ведущий телеканалов пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макс Назаров, который, находясь в Киеве, распространял российскую пропаганду, получил подозрение от СБУ.