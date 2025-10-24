Загрожує довічне: у Києві судитимуть екссоратника Медведчука

Київська міська прокуратура відправила до Солом'янського районного суду обвинувальний акт щодо 38-річного політолога Кирила Молчанова. Йому загрожує конфіскація майна і довічний термін.

Молчанов відомий тим, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав на проросійських каналах, а у 2022 році втік до Росії, повідомили в прокуратурі столиці.

Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Інша Україна" і "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Віктору Медведчуку під контролем російських спецслужб.

Молчанов часто виступав у пропагандистських ток-шоу, зокрема, у програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим", і був автором численних матеріалів, що розповсюджувалися в соціальних мережах Росії та створювали негативний імідж України на міжнародній арені. Своїми діями "експерт" шкодив інформаційній безпеці України.

Відео дня

Він також організовував на території Європейського Союзу акції, на яких закликав знизити міжнародну підтримку України.

Соратника Медведчука затримали після того, як він із Росії виїхав до Німеччини через Польщу, а польська сторона передала його українським спецслужбам.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та розповсюдження матеріалів, що містять виправдання збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Як зазначили в СБУ, Молчанову загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Кирило Молчанов — що відомо

Про діяльність Кирила Молчанова розповів проєкт Texty. Згідно з даними розслідувачів, фігурант очолював Український інститут аналізу та менеджменту політики, до вторгнення часто з'являвся в ефірі українських телеканалів і підтримував діяльність членів нині забороненої партії ОПЗЖ. У статті навели основні напрямки його роботи: критика прозахідного курсу України, піар Євгена Мураєва, Вадима Рабіновича тощо. Проєкт "Схеми" встановив, що медіа "Інша Україна" працює під патронатом Віктора Медведчука.

Зазначимо, у червні 20234 року Віктор Медведчук зробив заяву щодо російсько-української війни. Колишній народний депутат і член партії ОПЗЖ закликав одеситів готуватися до російської окупації. За словами прокремлівського політика, це нібито "збереже українську державність" і "вб'є останній цвях" у труну чинного президента України.

Нагадуємо, у липні 2024 року медіа опублікували лист Медведчука до тоді ще кандидата в президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що для затримання Молчанова СБУ розробила цілу спецоперацію у співпраці з польськими правоохоронцями.

Також повідомлялося, що колишній ведучий телеканалів проросійських політиків Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Макс Назаров, який, перебуваючи в Києві, поширював російську пропаганду, отримав підозру від СБУ.