Перезагрузка в энергетике: Зеленский провел совещание и пообещал "кадровые чистки"

Руководство в сфере энергетики будет изменено, а сама энергетическая отрасль — перезагружена. Такие планы озвучил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главой правительства Юлией Свириденко.

В ближайшее время произойдут кадровые изменения, сообщил Зеленский в своей публикации на официальном Telegram-канале. В частности, президент поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также будет обновлено руководство Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Тема энергетики была главной на совещании, однако были и другие поручения. В частности, Владимир Зеленский поручил премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Відео дня

Обновления будут касаться и Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Президент подчеркнул, что уже до конца нынешнего года там должны определиться с новым руководителем.

Еще Зеленский поручил оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, которые сбежали в Россию.

Напомним, этому предшествовал коррупционный скандал в "Энергоатоме". Ранее Владимир Зеленский вывел министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук из состава СНБО.

Гринчук и Галущенко подали в отставку 12 ноября на фоне разоблачения детективами Национального антикоррупционного бюро схемы незаконной легализации средств в "Энергоатоме". Решение об их увольнении должна принять Верховная Рада на сессии 18 ноября.