Перезавантаження в енергетиці: Зеленський провів нараду та пообіцяв "кадрові чистки"

Керівництво у сфері енергетики буде змінено, а сама енергетична галузь – перезавантажена. Такі плани озвучив президент України Володимир Зеленський після наради з очільницею уряду Юлією Свириденко.

Найближчим часом відбудуться кадрові зміни, повідомив Зеленський у своєму дописі на офіційному Telegram-каналі. Зокрема, президент доручив Кабінету міністрів внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Також буде оновлено керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Тема енергетики була головною на нараді, проте були і інші доручення. Зокрема, Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністерці внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Оновлення стосуватимуться і Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Президент наголосив, що вже до кінця нинішнього року там мають визначитися з новим керівником.

Ще Зеленський доручив оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи та частки в активах, що належали російським суб’єктам і колаборантам, які втекли до Росії.

Нагадаємо, цьому передував корупційний скандал в "Енергоатомі". Раніше Володимир Зеленський вивів міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук зі складу РНБО.

Гринчук і Галущенко подали у відставку 12 листопада на тлі викриття детективами Національного антикорупційного бюро схеми незаконної легалізації коштів в "Енергоатомі". Рішення про їхнє звільнення має ухвалити Верховна Рада на сесії 18 листопада.