Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог покинет свой пост в январе, — Reuters

Кита Келлога считали сочувствующим Киеву. Но в качестве причины ухода он назвал окончание 360-дневного срока.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сообщил своим коллегам, что планирует покинуть администрацию в январе, сообщили Reuters четыре источника. Этот уход будет означать потерю ключевого сторонника Украины в администрации Трампа.

Специальный посланник президента — это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены Сенатом, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. Келлог дал понять, что январь был бы естественной отправной точкой, учитывая действующее законодательство, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальными беседами.

Его уход станет неприятной новостью в Киеве. Европейские дипломаты, в том числе и украинские, считали отставного генерал-лейтенанта благожелательным слушателем в администрации Трампа, которая порой склонялась к точке зрения Москвы относительно причин полномасштабной войны в Украине.

Кит Келлог – позиция по Украине

Келлог более решительно осудил российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, чем другие представители администрации Трампа. Он порой конфликтовал со специальным посланником по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы президента России Владимира Путина и выступал за односторонний территориальный обмен в рамках долгосрочного мирного соглашения.

Кит Келлог на встрече с Зеленским в Риме Фото: Офис президента

Среди успехов Келлога было содействие освобождению десятков заложников, удерживаемых белорусским лидером Александром Лукашенко, в обмен на ограниченное ослабление санкций.

Один из источников, знакомый с ходом мыслей Келлога, заявил, что, по его мнению, слишком много чиновников администрации работают над решением украинских проблем, а внутри администрации отсутствует признание того, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

Другой источник, осведомленный о решении Келлога, заявил, что тот никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

Дональд Трамп и его подход к завершению войны в Украине

Хотя Трамп был предельно сосредоточен на завершении войны на Украине, его подход к тому, как это сделать, существенно менялся.

В марте он на некоторое время прекратил обмен разведданными с Украиной, но затем быстро возобновил его. В последние месяцы он даже активизировал обмен разведданными с Киевом.

И хотя Дональд Трамп создал новую программу, в рамках которой европейские союзники покупают американское оружие от имени Киева, он в значительной степени прекратил программы военной помощи США, которые были созданы его предшественником президентом Джо Байденом.

Трамп пришел к власти, настаивая на немедленном прекращении огня, но отказался от этого требования после встречи с Путиным на Аляске в августе. В октябре он вновь поддержал идею прекращения огня на линии фронта после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Отсутствие Келлога на октябрьской встрече было особенно заметно. Ранее в этом месяце его заместитель Джон Коул покинул свой пост, чтобы стать спецпредставителем США по Беларуси.

Пока неясно, кто заменит Келлога, если вообще кто-то заменит. Соединенные Штаты еще не назначили посла в Украине, утвержденного Сенатом. В мае временным поверенным в делах США в Киеве была назначена карьерный дипломат Джули Фишер.

Напомним, ранее Кит Келлог заявлял, что Дональд Трамп и в целом Белый дом не возражают против ударов ВСУ по целям, расположенным в глубине территории РФ.

Также Келлог говорил, что Россия не побеждает в войне против Украины и раскритиковал манеру Путина воевать и терять солдат.