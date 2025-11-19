Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог залишить свій пост у січні, — Reuters

Кіта Келлога вважали співчуваючим Києву. Але як причину звільнення він назвав закінчення 360-денного терміну.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив своїм колегам, що планує покинути адміністрацію в січні, повідомили Reuters чотири джерела. Цей відхід означатиме втрату ключового прихильника України в адміністрації Трампа.

Спеціальний посланник президента — це тимчасова посада, і теоретично такі посланці мають бути затверджені Сенатом, щоб залишатися на своїх посадах понад 360 днів. Келлог дав зрозуміти, що січень був би природною відправною точкою з огляду на чинне законодавство, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними у зв'язку з конфіденційними бесідами.

Відео дня

Його відставка стане неприємною новиною в Києві. Європейські дипломати, зокрема й українські, вважали відставного генерал-лейтенанта доброзичливим слухачем в адміністрації Трампа, яка часом схилялася до точки зору Москви щодо причин повномасштабної війни в Україні.

Кіт Келлог — позиція щодо України

Келлог рішучіше засудив російські атаки на цивільну інфраструктуру України, ніж інші представники адміністрації Трампа. Він часом конфліктував зі спеціальним посланцем з миротворчих місій Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези президента Росії Володимира Путіна і виступав за односторонній територіальний обмін у рамках довгострокової мирної угоди.

Кіт Келлог на зустрічі із Зеленським у Римі Фото: Офіс президента

Серед успіхів Келлога було сприяння звільненню десятків заручників, утримуваних білоруським лідером Олександром Лукашенком, в обмін на обмежене послаблення санкцій.

Одне з джерел, знайоме з ходом думок Келлога, заявило, що, на його думку, надто багато чиновників адміністрації працюють над розв'язанням українських проблем, а всередині адміністрації відсутнє визнання того, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори.

Інше джерело, обізнане про рішення Келлога, заявило, що той ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

Дональд Трамп і його підхід до завершення війни в Україні

Хоча Трамп був гранично зосереджений на завершенні війни в Україні, його підхід до того, як це зробити, істотно змінювався.

У березні він на деякий час припинив обмін розвідданими з Україною, але потім швидко відновив його. В останні місяці він навіть активізував обмін розвідданими з Києвом.

І хоча Дональд Трамп створив нову програму, в рамках якої європейські союзники купують американську зброю від імені Києва, він значною мірою припинив програми військової допомоги США, які були створені його попередником президентом Джо Байденом.

Трамп прийшов до влади, наполягаючи на негайному припиненні вогню, але відмовився від цієї вимоги після зустрічі з Путіним на Алясці в серпні. У жовтні він знову підтримав ідею припинення вогню на лінії фронту після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Відсутність Келлога на жовтневій зустрічі була особливо помітною. Раніше цього місяця його заступник Джон Коул залишив свою посаду, щоб стати спецпредставником США щодо Білорусі.

Поки неясно, хто замінить Келлога, якщо взагалі хтось замінить. Сполучені Штати ще не призначили посла в Україні, затвердженого Сенатом. У травні тимчасовим повіреним у справах США в Києві було призначено кар'єрну дипломатку Джулі Фішер.

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог заявляв, що Дональд Трамп і загалом Білий дім не заперечують проти ударів ЗСУ по цілях, розташованих у глибині території РФ.

Також Келлог говорив, що Росія не перемагає у війні проти України і розкритикував манеру Путіна воювати і втрачати солдатів.