Верховная Рада не поддержит "мирный план" Трампа, — нардеп Нагорняк (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк отметил, что согласование "мирного плана Трампа" не является полномочиями президента Украины. И он не понимает, чего президент США давит на Зеленского.

"Я не понимаю, почему Соединенные Штаты требуют подписания от президента. На самом деле большинство этих пунктов — это полномочия не президента, а Верховной Рады", — сказал Сергей Нагорняк в комментарии для канала "КИЕВ 24 live".

По его словам, если США хотят, чтобы это соглашение было законным, было признано миром, то нужно обращаться не к президенту, а в Верховную Раду Украины.

"У нас парламентско-президентская страна, поэтому я не понимаю, что они хотят от президента. Какого подписания соглашения они хотят от президента, там большинство пунктов это непосредственно полномочия Верховной Рады Украины", — сказал нардеп.

На вопрос, готова ли фракция "Слуга народа" принять мирный план Трампа, Нагорняк ответил отрицательно.

"Наша фракция не готова, не только наша фракция. Парламент не готов идти на те уступки, которые хочет сегодня США для Российской Федерации", — отметил нардеп.

Он рассказал, что сейчас Европа находится в "шоковом беспокойстве", и консолидируется вокруг Украины, ведь понимает, что наша страна — это "форпост Европы".

И по США, он вспомнил своих-коллег депутатов, которые общаются с американскими конгрессменами, и среди них, даже среди республиканцев, хватает тех, кто недоволен планом Дональда Трампа, который только хочет получить Нобелевскую премию мира, взамен выставляя США слабыми и теми, кто идет на уступки агрессору и дружит с диктатором Путиным.

"Хотят США остаться один на один с Россией — пусть остаются", — сказал нардеп, отметив, что мирное соглашение ставит прежде всего в проигрышную ситуацию США и даже не Украину.

Напомним, Фокус писал о чем говорится в мирном плане Трампа и почему каждый из его 28 пунктов неприемлем для Украины.

А эксперты отмечают, что подобные вопросы не решаются за считанные дни. На обсуждение плана Трампа уйдет год, если не больше.