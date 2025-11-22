Верховна Рада не підтримає "мирний план" Трампа, — нардеп Нагорняк (відео)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк зауважив, що узгодження "мирного плану Трампа" не є повноваженнями президента України. І він не розуміє, чого президент США тисне на Зеленського.

"Я не розумію, чому Сполучені Штати вимагають підписання від президента. Насправді більшість цих пунктів – це повноваження не президента, а Верховної Ради", - сказав Сергій Нагорняк у коментарі для каналу "КИЇВ 24 live".

За його словами, якщо США хочуть, щоб ця угода була законною, була визнана світом, то потрібно звертатись не до президента, а до Верховної Ради України.

"У нас парламентсько-президентська країна, тому я не розумію, що вони хочуть від президента. Якої підписання угоди вони хочуть від президента, там більшість пунктів це безпосередньо повноваження Верховної Ради України", - сказав нардеп.

На питання, чи готова фракція "Слуга народу" прийняти мирний план Трампа, Нагорняк відповів негативно.

"Наша фракція не готова, не лише наша фракція. Парламент не готовий йти на ті поступки, які хоче сьогодні США для Російської Федерації", - зауважив нардеп.

Він розповів, що нині Європа перебуває у "шоковому занепокоєнні", і консолідується навколо України, адже розуміє, що наша країна – це "форпост Європи".

І щодо США, він пригадав своїх-колег депутатів, які спілкуються із американськими конгресменами, і серед них, навіть серед республіканців, вистачає тих, хто незадоволений планом Дональда Трампа, який тільки хоче отримати Нобелівську премію миру, натомість виставляючи США слабкими і тими, хто йде на поступки агресору та товаришує із диктатором Путіним.

"Хочуть США залишитись сам на сам із Росією – нехай залишаються", - сказав нардеп, зауваживши, що мирна угода ставить насамперед у програшну ситуацію США і навіть не Україну.

Нагадаємо, Фокус писав про що йдеться у мирному плані Трампа і чому кожен з його 28 пунктів неприйнятний для України.

А експерти зазначають, що подібні питання не вирішуються за лічені дні. На обговорення плану Трампа піде рік, якщо не більше.