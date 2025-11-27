"Указания с самой верхушки власти": как у Миндича и приспешников оказались 527 досье, — эксперт

Накануне стало известно, что бизнесмен Тимур Миндич и его "бэк-офисы" имели 527 досье с закрытой информацией на депутатов, чиновников, правоохранителей, журналистов и тому подобное. Экс-заместитель руководителя отдела борьбы с компьютерной преступностью при Департаменте контрразведки СБУ Константин Корсун объяснил, что за этим сливом стоит "очень-очень большой политический начальник", который теперь начнет подчищать следы.

Работники правоохранительных органов всегда передавали данные из баз своим начальником и даже продавали их. Многие структуры имеют собственную базу — полиция, Служба безопасности, таможенники, пограничники и т.д., и в основном эти реестры создавались без учета требований безопасности. На создании систем и дальнейшей продаже информации многие зарабатывали. Об этом эксперт по кибербезопасности рассказал в интервью "Еспресо" 27 ноября.

"Как могла происходить утечка? Скажем, ты пограничник и тебе начальник дает команду сделать выписку об определенном лице, ты это выполняешь, даешь начальнику, а он — своему начальнику. Особого криминала здесь вроде бы и нет, потому что люди выполняют указания своих руководителей. Криминал начинается, когда люди дают указания руководителям правоохранительных органов, различных министерств, передать информацию кому-то другому", — отметил он.

По словам эксперта, данные из баз данных и реестров государственных структур в досье указывают, что "какой-то человек из самой верхушки власти давал различные указания разным людям в разных организациях, в разных министерствах и правоохранительных органах". Мало того, он убежден, что это был "очень-очень большой политический начальник", который имеет прямое влияние на всех министров и руководителей правоохранительных органов. Этот человек раздавал указания "сотрудничать" с определенными лицами и предоставлять им информацию, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий.

"Например, о номерах автомобилей НАБУ — это очень секретная информация. Или информация из пограничной базы данных о въезде-выезде граждан Украины, думаю, тоже имеет гриф секретно", — уточнил Корсун.

Он пояснил, что поскольку команда шла сверху, теперь эти следы будут пытаться спутать, а доказательства — уничтожать. В частности, в структурах могут заявить об исчезновении информации после перезагрузки серверов или сбое системы.

"По сути, мы боремся с мафией. При чем на самом высоком политическом уровне страны. И сейчас, когда возник этот скандал, будут удалять, чистить все системы, уничтожать все следы, все доказательства. Хотя если бы было желание найти, они бы нашли, но проблема остается все та же, вся та же, что и последние 20 лет. Главное в нашем расследовании — не выйти на самих себя", — добавил специалист.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" показал досье, собранное командой Миндича на него самого. Он рассказал, что часть этой информации собрали за 5 дней до атаки на НАБУ и САП, и данные из "папок" использовались сетью анонимных телеграмм-каналов в заказных постах.

В "BBC Украина" раскрыли имена действующих членов Верховной Рады, которые упоминались на "пленках Миндича". На записях "засветились" нардепы из бывшей пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и партии "Слуга народа".