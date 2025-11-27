Представители ОПЗЖ и "слуг": кто из действующих членов парламента засветился на "пленках Миндича", — BBC Украина (фото)

На так называемых "пленках Миндича", обнародованных НАБУ в рамках громкого расследования коррупции, засветились сразу пятеро действующих членов украинского парламента. Народные депутаты являются представителями бывшей пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и партии "Слуга народа".

Политики засветились в "пленках" по-разному: о ком-то объявили детективы в стенах ВРУ, а чьи-то имена раскрыли прокуроры САП, когда цитировали материалы операции "Мидас" в суде. Перечень обнародовала журналистка издания "BBC Украина" София Середа 26 ноября.

Григорий Мамка — выходец из ОПЗЖ

Facebook | депутат Григорий Мамка

Григорий Мамка — народный депутат ВР 9-го созыва от ОПЗЖ, а ныне "Платформа за жизнь и мир". О его вероятной причастности стало известно 17 ноября, когда политик, после многочасового ожидания, чтобы задать вопрос расследователям НАБУ во время заседания Временной следственной комиссии расспрашивал о заявителях и то, что стало предикатом.

В ответ детектив Александр Абакумов отметил, что предикат есть.

"Григорий Николаевич, предикат есть, о подозрении в этом преступлении сообщено участникам непосредственно преступной организации. В детали вдаваться не буду и много отвечать также, потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках", — сказал Абакумов.

Сам Мамка потом признался BBC, что впервые о том, что его имя фигурирует в деле, узнал только во время этого заседания. Он также отверг обвинения, заявив, что ни с кем из фигурантов не знаком и не общался.

Сергей Нагорняк и Анна Скороход

Нардеп Сергей Нагорняк Фото: Facebook

Имена депутатов Сергея Нагорняка и Анны Скороход засветились 12 ноября в стенах суда, во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Басову, упомянутого в "пленках" как "Тенора".

"Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатские (запросы — ред.)", — так звучала цитата Игоря Миронюка из материалов "пленок".

Прокурор САП отметил в суде, что обсуждение свидетельствует о возможном существовании таких депутатских запросов. Сам Нагорняк в комментарии медиа потом заявлял, что его упоминание имени в "пленках" удивило и что он об этом "ничего не знал". В то же время "слуга" призвал, чтобы причастные к делу понесли "самое строгое наказание".

Народный депутат "За будущее" Анна Скороход Фото: Facebook / Анна Скороход

Нардеп от группы "За будущее" Анна Скороход взамен заявила BBC, что Миронюк и Басов не обращались к ней по поводу запросов. Она цитату прокурора САП прокомментировала словами о том, что "не понимает, о чем идет речь".

Скороход утверждает, что ее "нет и не может быть" на "пленках Миндича", хотя говорит, что знакома и работала с фигурантами, в частности экс-министром энергетики и юстиции Германом Галущенко и экс-главой "Энергоатома" Петром Котиным.

"Слуги" Юрий Кисель и Александр Сова

Facebook | нардеп Юрий Кисель

Во время судебного рассмотрения меры пресечения Игорю Миронюку две недели назад на "пленках" засветились также имена "слуг" Юрия Киселя и Александра Совы.

"Если ты в команде, то ты у меня Кисель и Сова, где-то сюда... Я сразу сказал 50% сюда", — так звучала цитата из разговора Миндича и бывшего помощника президента Зеленского Сергея Шефира.

Представитель САП прокомментировал не до конца понятную цитату, заявив, что речь идет именно об упомянутых нардепах, однако подробностей не раскрыл.

Facebook | нардеп от "Слуг народа" Александр Сова

Издание обратилось за комментариями к обоим "слугам", но ответил только Сова, сообщив, что упоминание в "пленках" о нем вызвало удивление.

"Пытаюсь сейчас узнать сам через свои каналы, что это означает", — отметил нардеп.

От Киселя ответа журналисты на момент публикации не получали.

Напомним, 26 ноября "Украинская правда" сообщила, что секретарь СНБО Рустем Умеров пришел на допрос в НАБУ и дал показания.

Также 26 ноября нардеп Ярослав Железняк показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич.