Представители ОПЗЖ и "слуг": кто из действующих членов парламента засветился на "пленках Миндича", — BBC Украина (фото)

Обыски НАБУ у Галущенко, Миндича и в "Энергоатоме"

Представители ОПЗЖ и "слуг": кто из действующих членов парламента засветился на "пленках Миндича", — BBC Украина

пленки Миндича
Представители ОПЗЖ и "слуг": кто из действующих членов парламента "засветился" на "пленках Миндича"

На так называемых "пленках Миндича", обнародованных НАБУ в рамках громкого расследования коррупции, засветились сразу пятеро действующих членов украинского парламента. Народные депутаты являются представителями бывшей пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и партии "Слуга народа".

Политики засветились в "пленках" по-разному: о ком-то объявили детективы в стенах ВРУ, а чьи-то имена раскрыли прокуроры САП, когда цитировали материалы операции "Мидас" в суде. Перечень обнародовала журналистка издания "BBC Украина" София Середа 26 ноября.

Григорий Мамка — выходец из ОПЗЖ

Григорий Мамка ОПЗЖ
Facebook | депутат Григорий Мамка

Григорий Мамка — народный депутат ВР 9-го созыва от ОПЗЖ, а ныне "Платформа за жизнь и мир". О его вероятной причастности стало известно 17 ноября, когда политик, после многочасового ожидания, чтобы задать вопрос расследователям НАБУ во время заседания Временной следственной комиссии расспрашивал о заявителях и то, что стало предикатом.

В ответ детектив Александр Абакумов отметил, что предикат есть.

"Григорий Николаевич, предикат есть, о подозрении в этом преступлении сообщено участникам непосредственно преступной организации. В детали вдаваться не буду и много отвечать также, потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках", — сказал Абакумов.

Сам Мамка потом признался BBC, что впервые о том, что его имя фигурирует в деле, узнал только во время этого заседания. Он также отверг обвинения, заявив, что ни с кем из фигурантов не знаком и не общался.

Сергей Нагорняк и Анна Скороход

Сергей Нагорняк
Нардеп Сергей Нагорняк
Фото: Facebook

Имена депутатов Сергея Нагорняка и Анны Скороход засветились 12 ноября в стенах суда, во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Басову, упомянутого в "пленках" как "Тенора".

"Я хочу, чтобы Скороход или Нагорняк написали депутатские (запросы — ред.)", — так звучала цитата Игоря Миронюка из материалов "пленок".

Прокурор САП отметил в суде, что обсуждение свидетельствует о возможном существовании таких депутатских запросов. Сам Нагорняк в комментарии медиа потом заявлял, что его упоминание имени в "пленках" удивило и что он об этом "ничего не знал". В то же время "слуга" призвал, чтобы причастные к делу понесли "самое строгое наказание".

Анна Скороход За будущее
Народный депутат "За будущее" Анна Скороход
Фото: Facebook / Анна Скороход

Нардеп от группы "За будущее" Анна Скороход взамен заявила BBC, что Миронюк и Басов не обращались к ней по поводу запросов. Она цитату прокурора САП прокомментировала словами о том, что "не понимает, о чем идет речь".

Скороход утверждает, что ее "нет и не может быть" на "пленках Миндича", хотя говорит, что знакома и работала с фигурантами, в частности экс-министром энергетики и юстиции Германом Галущенко и экс-главой "Энергоатома" Петром Котиным.

"Слуги" Юрий Кисель и Александр Сова

Юрий Кисель слуга народа
Facebook | нардеп Юрий Кисель

Во время судебного рассмотрения меры пресечения Игорю Миронюку две недели назад на "пленках" засветились также имена "слуг" Юрия Киселя и Александра Совы.

"Если ты в команде, то ты у меня Кисель и Сова, где-то сюда... Я сразу сказал 50% сюда", — так звучала цитата из разговора Миндича и бывшего помощника президента Зеленского Сергея Шефира.

Представитель САП прокомментировал не до конца понятную цитату, заявив, что речь идет именно об упомянутых нардепах, однако подробностей не раскрыл.

Александр Сова Слуга народа
Facebook | нардеп от "Слуг народа" Александр Сова

Издание обратилось за комментариями к обоим "слугам", но ответил только Сова, сообщив, что упоминание в "пленках" о нем вызвало удивление.

"Пытаюсь сейчас узнать сам через свои каналы, что это означает", — отметил нардеп.

От Киселя ответа журналисты на момент публикации не получали.

Напомним, 26 ноября "Украинская правда" сообщила, что секретарь СНБО Рустем Умеров пришел на допрос в НАБУ и дал показания.

Также 26 ноября нардеп Ярослав Железняк показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич.