Представники ОПЗЖ і "слуг": хто з чинних членів парламенту засвітився на "плівках Міндіча", — BBC Україна (фото)

На так званих "плівках Міндіча", оприлюднених НАБУ у межах гучного розслідування корупції, засвітилися одразу п'ятеро чинних членів українського парламенту. Народні депутати є представниками колишньої проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" та партії "Слуга народу".

Політики засвітилися у "плівках" по-різному: про когось оголосили детективи у стінах ВРУ, а чиїсь імена розкрили прокурори САП, коли цитували матеріали операції "Мідас" у суді. Перелік оприлюднила журналістка видання "BBC Україна" Софія Середа 26 листопада.

Григорій Мамка — виходець із ОПЗЖ

Facebook | депутат Григорій Мамка

Григорій Мамка — народний депутат ВР 9-го скликання від ОПЗЖ, а нині "Платформа за життя та мир". Про його ймовірну причетність стало відомо 17 листопада, коли політик, після кількагодинного очікування, аби поставити питання розслідувачам НАБУ під час засідання Тимчасової слідчої комісії розпитував про заявників та те, що стало предикатом.

У відповідь детектив Олександр Абакумов зазначив, що предикат є.

"Григорій Миколайович, предикат є, про підозру в цьому злочині повідомлено учасникам безпосередньо злочинної організації. У деталі вдаватись не буду і багато відповідати також, тому що ваше прізвище також фігурує на плівках", — сказав Абакумов.

Сам Мамка потім зізнався BBC, що вперше про те, що його ім'я фігурує у справі, дізнався тільки під час цього засідання. Він також відкинув звинувачення, заявивши, що ні з ким із фігурантів не знайомий та не спілкувався.

Сергій Нагорняк та Анна Скороход

Нардеп Сергій Нагорняк Фото: Facebook

Імена депутатів Сергія Нагорняка та Анни Скороход засвітилися 12 листопада у стінах суду, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Дмитру Басову, згаданого у "плівках" як "Тенора".

"Я хочу, щоб Скороход чи Нагорняк написали депутатські (запити — ред.)", — так лунала цитата Ігоря Миронюка з матеріалів "плівок".

Прокурор САП зауважив у суді, що обговорення свідчить про можливе існування таких депутатських запитів. Сам Нагорняк у коментарі медіа потім заявляв, що його згадка імені у "плівках" здивувала і що він про це "нічого не знав". Водночас "слуга" закликав, аби причетні до справи понесли "найсуворіше покарання".

Народна депутатка "За майбутнє" Анна Скороход Фото: Facebook / Анна Скороход

Нардепка від групи "За майбутнє" Анна Скороход натомість заявила BBC, що Миронюк та Басов не зверталися до неї щодо запитів. Вона цитату прокурора САП прокоментувала словами про те, що "не розуміє, про що йдеться".

Скороход стверджує, що її "немає і не може бути" на "плівках Міндіча", хоча каже, що знайома та працювала з фігурантами, зокрема ексміністром енергетики та юстиції Германом Галущенком та ексочільником "Енергоатому" Петром Котіним.

"Слуги" Юрій Кісєль та Олександр Сова

Facebook | нардеп Юрій Кісєль

Під час судового розгляду запобіжного заходу Ігорю Миронюку два тижні тому на "плівках" засвітилися також імена "слуг" Юрія Кісєля та Олександра Сови.

"Якщо ти в команді, то ти в мене Кісєль і Сова, десь сюди… Я відразу сказав 50% сюди", — так лунала цитата з розмови Міндіча та колишнього помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.

Представник САП прокоментував не до кінця зрозумілу цитату, заявивши, що йдеться саме про згаданих нардепів, однак подробиць не розкрив.

Facebook | нардеп від "Слуг народу" Олександр Сова

Видання звернулося за коментарями до обох "слуг", але відповів лише Сова, повідомивши, що згадка у "плівках" про нього викликала здивування.

"Намагаюся зараз дізнатися сам через свої канали, що це означає", — зазначив нардеп.

Від Кісєля відповіді журналісти на момент публікації не отримували.

Нагадаємо, 26 листопада "Українська правда" повідомила, що секретар РНБО Рустем Умєров прийшов на допит у НАБУ та дав свідчення.

Також 26 листопада нардеп Ярослав Железняк показав, яку інформацію про посадовців збирав Міндіч.