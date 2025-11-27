"Вказівки з самої верхівки влади": як у Міндіча і поплічників опинились 527 досьє, — експерт

Напередодні стало відомо, що бізнесмен Тимур Міндіч та його "бек-офіси" мали 527 досьє з закритою інформацією на депутатів, чиновників, правоохоронців, журналістів тощо. Ексзаступник керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при Департаменті контррозвідки СБУ Костянтин Корсун пояснив, що за цим зливом стоїть "дуже-дуже великий політичний начальник", який тепер почне підчищати сліди.

Працівники правоохоронних органів завжди передавали дані з баз своїм начальником і навіть продавали їх. Багато структур мають власну базу — поліція, Служба безпеки, митники, прикордонники тощо, і переважно ці реєстри створювались без урахування вимог безпеки. На створенні систем й подальшому продажі інформації багато хто заробляв. Про це експерт з кібербезпеки розповів в інтерв’ю "Еспресо" 27 листопада.

"Як міг відбуватись витік? Скажімо, ти прикордонник і тобі начальник дає команду зробити витяг про певну особу, ти це виконуєш, даєш начальнику, а він – своєму начальнику. Особливого криміналу тут начебто і немає, тому що люди виконують вказівки своїх керівників. Кримінал починається, коли люди дають вказівки керівникам правоохоронних органів, різних міністерств, передати інформацію комусь іншому", — зазначив він.

Відео дня

Зі слів експерта, дані з баз даних і реєстрів державних структур у досьє вказують, що "якась людина з самої верхівки влади давала різні вказівки різним людям у різних організаціях, в різних міністерствах і правоохоронних органах". Мало того, він переконаний, що це був "дуже-дуже великий політичний начальник", який має прямий вплив на усіх міністрів і керівників правоохоронних органів. Ця людина роздавала вказівки "співпрацювати" з певними особами й надавати їм інформацію попри відсутність відповідних повноважень.

"Наприклад, про номери автомобілів НАБУ — це дуже секретна інформація. Чи інформація з прикордонної бази даних про в'їзд-виїзд громадян України, думаю, теж має гриф секретно", — уточнив Корсун.

Він пояснив, що оскільки команда йшла зверху, тепер ці сліди намагатимуться сплутати, а докази — знищувати. Зокрема, у структурах можуть заявити про зникнення інформації після перезавантаження серверів або збій системи.

"По суті, ми боремося з мафією. При чому на найвищому політичному рівні країни. І зараз, коли виник цей скандал, будуть видаляти, чистити всі системи, знищувати усі сліди, усі докази. Хоча якби було бажання знайти, вони б знайшли, але ж проблема залишається все та ж, вся та сама, що і останні 20 років. Головне в нашому розслідуванні — не вийти на самих себе", — додав фахівець.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" показав досьє, зібране командою Міндіча на нього самого. Він розповів, що частину цієї інформації зібрали за 5 днів до атаки на НАБУ та САП, і дані з "папок" використовувалися мережею анонімних телеграм-каналів в замовних постах.

У "BBC Україна" розкрили імена чинних членів Верховної Ради, які згадувались на "плівках Міндіча". На записах "засвітилися" нардепи з колишньої проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" та партії "Слуга народу".