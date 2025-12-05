Макрон оправдался перед США после утечки телефонной конференции с Зеленским (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который во время телефонной конференции 1 декабря советовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не доверять США, выступил за дружбу со Штатами.

Во время посещения Сычуанского университета в Китае политик заявил, что единство между европейцами и американцами в украинском вопросе является необходимым, пишет Reuters.

"Я подчеркиваю: нам надо работать вместе. Мы приветствуем и поддерживаем мирные усилия, которые прилагают США. США нуждаются в европейцах для этих мирных усилий, потому что это происходит в Европе. Мы предоставляем гарантии безопасности, обсуждаем санкции, держим российские активы, и именно из-за этого партнерства мы будем эффективными", – подчеркнул он.

Макрон акцентировал внимание на необходимости сотрудничества Европы и США "ради Украины, международного права и нашей общей безопасности".

Он напомнил, что РФ ведет войну против Украины фактически с 2014 года, а в с 2022-го начала полномасштабное вторжение. И противостоят ей Украина, европейцы и американцы.

Немецкий журнал Spiegel в четверг опубликовал стенограмму конфиденциального телефонного разговора, из которого следует, что президент Франции и канцлер Германии выразили серьезный скептицизм в отношении усилий правительства США и его посланников по достижению мира между Украиной и Россией.

"Я все отрицаю. Главное – не поддаваться никакому духу разделения между европейцами и американцами. Нам нужны США, чтобы достичь мира. Мы нужны Штатам, чтобы этот мир был крепким и продолжительным", – сказал Макрон, отвечая на вопрос о публикации в Spiegel.

