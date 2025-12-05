Зеленского предупредили о предательстве США: переговорщик Путина высмеял Мерца

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как СМИ обнародовали якобы детали тайных телефонных переговоров европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что самое большое препятствие для любого мирного соглашения на Украине — "это поджигатели войны в Европе", о чем написал в Х.

Спецпосланник главы Кремля подчеркнул, что "их кровожадность к войне с Россией просто дикая, и добавил, что Европа не имеет желания отправлять на войну собственные войска, но они "с радостью будут сражаться до последнего украинца", назвав это безумием.

Особенно досталось Мерцу.

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "игре в игры, как с вами [Зеленским], так и с нами". Уважаемый Мерц, вы даже не участвуете в игре. Вы дискредитировали себя подстрекательством к войне, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью", – говорится в публикации.

Дмитриев также обвинил британскую и европейскую прессу в попытке сорвать "переговорный процесс РФ-США по украинскому регулированию".

"Очень много британской, европейской прессы, они откровенно находятся в истеричном состоянии, пытаются помешать переговорному процессу с США. И чем больше мы видим таких абсолютно просто истерических заголовков, истерических сентенций, тем больше это показывает, насколько пресса Британии, пресса Европы пытаются сорвать мирный процесс, который движется", – цитирует "Интерфакс" слова чиновника.

Фридрих Мерц пока никак не комментировал критику со стороны Дмитриева.

Телефонные переговоры Зеленского, Мерца и Макрона: что известно

Расшифровку телефонной конференции, которая состоялась 1 декабря, опубликовало немецкое издание Spiegel. По словам журналистов, этот документ демонстрирует глубокое недоверие канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона к Штатам в переговорах с Россией и Украиной.

"Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не предоставив четких гарантий безопасности", — сказал Макрон согласно стенограмме, которая есть в распоряжении издания.

По информации журналистов, Макрон предупредил Зеленского о "большой опасности", а Мерц призвал украинского президента быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", — сказал, согласно стенограмме, канцлер ФРГ, вероятно, об американских переговорщиках Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.

По словам авторов статьи, недоверие к американским посланцам выражали и другие участники разговора, в частности президент Финляндии Александер Стубб, который имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

После утечки разговора его участники отказались что-либо комментировать.

Ранее Дмитриев уже говорил о разжигателях войны. Такой была его реакция на публикацию в Bloomberg, где выложили его разговор с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым относительно мирного плана.

Чиновники в частности высказывались о передаче российских предложений американской стороне, надеясь на то, что США одобрят предложения. Дмитриев говорил о том, что если США не примут версию Кремля, то сделают по крайней мере что-то очень похожее на нее.

Напомним, самолет Зеленского в Ирландии преследовали неопознанные дроны. В Офисе президента отреагировали на обнародованную информацию.