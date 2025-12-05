Самолет Зеленского в Ирландии преследовали дроны: у президента отреагировали

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию, его самолет преследовали неизвестные дроны, запущенные из Дублина. У президента утверждают, что этот инцидент не заставил вносить изменения в визите.

"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", — сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин украинским СМИ, в частности "РБК-Украина".

О том, что за самолетом президента Украины летели дроны сообщило британское издание The Guardian 4 декабря. В сообщении было сказано, что четыре неизвестных беспилотника следовали по маршруту полета самолета Зеленского во время его визита в Ирландию.

По данным СМИ, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше, чем было запланировано. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, "точно в назначенное время".

Далее неизвестные беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии LÉ William Butler Yeats, которое тайно направили в Ирландское море на фоне визита президента Украины. В Ирландии решили не сбивать дроны, а относительно корабля — он не имел средств для нейтрализации БпЛА.

Если верить источникам The Journal, дроны взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Сейчас инцидент расследуется. Кто запустил и управлял дронами — неизвестно.

По мнению ирландских правоохранителей, цель заключалась в том, или нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию.

Также журналисты утверждают, что по данным службы безопасности Ирландии, дроны в аэропорту Дублина были большими, дорогими, военного класса, поэтому инцидент можно считать как гибридную атаку.

Сейчас правоохранители пытаются установить, взлетели ли беспилотники с суши или с незамеченного корабля, проскользнувшего мимо радаров.

Напомним, что визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской в Ирландию произошел в ночь на 2 декабря. Во время визита украинский лидер встретился с премьер-министром этой страны Михолом Мартином. Впоследствии стало известно, что Ирландия предоставит Украине 100 млн евро на противодействие комбинированным атакам РФ, и еще 25 млн евро — на энергетику.

А тем временем немецкие журналисты утверждают, что имеют стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. В ней политики советуют не доверять США и предупреждают, что Вашингтон может предать Киев.