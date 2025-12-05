Літак Зеленського у Ірландії переслідували дрони: у президента відреагували

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії, його літак переслідували невідомі дрони, запущені з Дубліна. У президента стверджують, що цей інцидент не змусив вносити зміни у візиті.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", — повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин українським ЗМІ, зокрема "РБК-Україна".

Літак Зеленського в Ірландії переслідували невідомі дрони

Про те, що за літаком президента України летіли дрони повідомило британське видання The Guardian 4 грудня. В повідомленні було сказано, що чотири невідомі безпілотники слідували за маршрутом польоту літака Зеленського під час його візиту до Ірландії.

За даними ЗМІ, літак приземлився в аеропорту Дубліна трохи раніше, ніж було заплановано. При цьому дрони досягли місця, де очікувався проліт Зеленського, "точно в призначений час".

Далі невідомі безпілотники кружляли над судном ВМС Ірландії LÉ William Butler Yeats, яке таємно направили в Ірландське море на тлі візиту президента України. В Ірландії вирішили не збивати дрони, а щодо корабля — він не мав засобів для нейтралізації БпЛА.

Якщо вірити джерелам The Journal, дрони злетіли з північного сходу Дубліна і перебували в повітрі до двох годин. Наразі інцидент розслідується. Хто запустив і керував дронами — невідомо.

На думку ірландських правоохоронців, мета полягала у тому, або порушити прибуття літака Зеленського до Ірландії.

Також журналісти стверджують, що за даними служби безпеки Ірландії, дрони в аеропорту Дубліна були великими, дорогими, військового класу, тож інцидент можна вважати як гібридну атаку.

Нині правоохоронці намагаються встановити, чи злетіли безпілотники з суші або з непоміченого корабля, що прослизнув повз радари.

Нагадаємо, що візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії стався в ніч на 2 грудня. Під час візиту український лідер зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Міхолом Мартіном. Згодом стало відомо, що Ірландія надасть Україні 100 млн євро на протидію комбінованим атакам РФ, і ще 25 млн євро — на енергетику.

