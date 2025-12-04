Макрон попередив Зеленського про зраду США: Der Spiegel опублікував стенограму розмови

Німецькі журналісти стверджують, що мають стенограму розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами. У ній політики нібито радять не довіряти США та попереджають, що Вашингтон може зрадити Київ.

Зміст, як стверджується, стенограми конфіденційної телефонної розмови щодо мирних переговорів між європейськими лідерами, яка відбулася 1 грудня, передає німецьке видання Der Spiegel. За словами журналістів, цей документ демонструє глибоку недовіру канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона до Штатів у перемовинах з Росією та Україною.

"Існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території, не надавши чітких гарантій безпеки", — сказав Макрон згідно зі стенограмою, яка є в розпорядженні SPIEGEL.

За інформацією журналістів, Макрон попередив Зеленського про "велику небезпеку", а Мерц закликав українського президента бути "надзвичайно обережним найближчими днями".

Відео дня

"Вони грають в ігри як з вами, так і з нами", — сказав, згідно зі стенограмою, канцлер ФРН, імовірно, про американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За словами авторів статті, недовіру до американських посланців виказували й інші учасники розмови, зокрема президент Фінляндії Александер Стубб, який має хороші стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми не можемо залишити Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями", — нібито сказав Стубб.

Згоду з фінським політиком, згідно зі стенограмою, висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте. Стубб і Рютте не відповіли на запит видання щодо цієї розмови.

Також у конфіденційній телефонній конференції, за даними журналістів, брали участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, голова уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста. Кілька учасників на запит SPIEGEL підтвердили участь у розмові, а двоє з них сказали, що зміст був переданий правильно.

Прессекретар Володимира Зеленського, за словами журналістів, відмовився коментувати стенограму.

В адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона при цьому заперечили, що він говорив про ймовірну зраду з боку Штатів.

"Президент не висловлювався в таких термінах", — сказали в Єлисейському палаці.

На пресконференції в Парижі 1 грудня Макрон наголошував на позитивному враженні від ролі США в мирних переговорах.

У федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца також відмовилися коментувати "поширені фрагменти розмови". На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Туском у Берліні Мерц заявив, що вони "намагаються тримати трансатлантичну спільноту разом, наскільки це можливо", а європейські радники з питань безпеки "перебувають у постійному контакті з Україною та США".

Нагадаємо, спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у Москві 2 грудня проігнорували Україну та ЄС, скасувавши зустріч із президентом Володимиром Зеленським в одній із європейських країн.

Видання AP з посиланням на обізнане джерело писало, що Віткофф і Кушнер мають зустрітися з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим 4 грудня у Маямі.