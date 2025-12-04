Макрон предупредил Зеленского о предательстве США: Der Spiegel опубликовал стенограмму разговора

Немецкие журналисты утверждают, что имеют в распоряжении стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. В ней политики якобы советуют не доверять США и предупреждают, что Вашингтон может предать Киев.

Содержание, как утверждается, стенограммы конфиденциального телефонного разговора относительно мирных переговоров между европейскими лидерами, который состоялся 1 декабря, передает немецкое издание Der Spiegel. По словам журналистов, этот документ демонстрирует глубокое недоверие канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона к Штатам в переговорах с Россией и Украиной.

"Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросе территории, не предоставив четких гарантий безопасности", — сказал Макрон согласно стенограмме, которая есть в распоряжении SPIEGEL.

По информации журналистов, Макрон предупредил Зеленского о "большой опасности", а Мерц призвал украинского президента быть "чрезвычайно осторожным в ближайшие дни".

"Они играют в игры как с вами, так и с нами", — сказал, согласно стенограмме, канцлер ФРГ, вероятно, об американских переговорщиках Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере.

По словам авторов статьи, недоверие к американским посланцам выражали и другие участники разговора, в частности президент Финляндии Александер Стубб, который имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими ребятами", — якобы сказал Стубб.

Согласие с финским политиком, согласно стенограмме, выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Стубб и Рютте не ответили на запрос издания относительно этого разговора.

Также в конфиденциальной телефонной конференции, по данным журналистов, участвовали премьер-министр Польши Дональд Туск, глава правительства Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Коста. Несколько участников на запрос SPIEGEL подтвердили участие в разговоре, а двое из них сказали, что содержание было передано правильно.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского, по словам журналистов, отказался комментировать стенограмму.

В администрации президента Франции Эмманюэля Макрона при этом отрицали, что он говорил о вероятной измене со стороны Штатов.

"Президент не высказывался в таких терминах", — сказали в Елисейском дворце.

На пресс-конференции в Париже 1 декабря Макрон отмечал положительное впечатление от роли США в мирных переговорах.

У федерального канцлера Германии Фридриха Мерца также отказались комментировать "распространенные фрагменты разговора". На совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Туском в Берлине Мерц заявил, что они "пытаются держать трансатлантическое сообщество вместе, насколько это возможно", а европейские советники по вопросам безопасности "находятся в постоянном контакте с Украиной и США".

Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер после переговоров в Москве 2 декабря проигнорировали Украину и ЕС, отменив встречу с президентом Владимиром Зеленским в одной из европейских стран.

Издание AP со ссылкой на осведомленный источник писало, что Уиткофф и Кушнер должны встретиться с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами.