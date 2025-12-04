Самолет Зеленского едва не атаковали 4 неизвестных дрона, — The Journal

Четыре неопознанных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону и направились к траектории самолета президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Дублина поздно вечером 1 декабря, когда он прилетел в Дублин, столицу Ирландии.

Самолет приземлился с небольшим опережением графика, всего за несколько минут до инцидента, около 23:00. Беспилотники достигли места, где, как ожидалось, должен был находиться самолет Зеленского, именно в тот момент, когда он должен был пролететь, сообщает The Journal.

Затем беспилотники совершили полет над кораблем ВМС Ирландии, который был тайно развернут в Ирландском море для визита Зеленского.

По информации источников ресурса, дроны вылетели с северо-востока Дублина, возможно, из района Хоут, и находились в воздухе до двух часов. Службы безопасности Ирландии обнаружили, что беспилотники в аэропорту Дублина были крупными, чрезвычайно дорогими и имели военное назначение, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

Тот факт, что у дронов были включены огни, навел силы безопасности на мысль, что целью было помешать прибытию самолета в Дублин.

Сейчас полиция Ирландии расследует, взлетели ли дроны с земли или с незамеченного судна. Пока неизвестно, кто запустил и управлял дронами, а также где они сейчас находятся.

Во время своего пребывания в Дублине президент Украины выступил в парламенте Ирландии. Он заявил, что сейчас наша страна ближе к миру, чем когда-либо, а также подчеркнул, что "сильная страна может начать войну, но и другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась".

Политик попросил не забывать, что российское вторжение в Украину является криминальным и неспровоцированным актом агрессии":

"Без справедливого мира ненависть не угаснет – она будет тлеть дальше и будет провоцировать новое насилие. В истории это уже случалось. И в этот раз должно быть иначе. Нам нужен подлинный мир. Помогите нам его добиться. И никогда не теряйте веру в Украину".

Информацию о возможной подготовке покушения на себя во время подлета к Дублину президент пока никак не комментировал.

В Ирландии Зеленский должен был встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, которые обсуждали мирный план американцев в Кремле, однако встреча была отмена.