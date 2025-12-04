Літак Зеленського ледь не атакували 4 невідомі дрони, — The Journal

Чотири невпізнані безпілотники військового зразка порушили безпольотну зону і попрямували до траєкторії літака президента України Володимира Зеленського в аеропорту Дубліна пізно ввечері 1 грудня, коли він прилетів у Дублін, столицю Ірландії.

Літак приземлився з невеликим випередженням графіка, лише за кілька хвилин до інциденту, близько 23:00. Безпілотники досягли місця, де, як очікувалося, мав перебувати літак Зеленського, саме в той момент, коли він мав пролетіти, повідомляє The Journal.

Потім безпілотники здійснили політ над кораблем ВМС Ірландії, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі для візиту Зеленського.

За інформацією джерел ресурсу, дрони вилетіли з північного сходу Дубліна, можливо, з району Хоут, і перебували в повітрі до двох годин. Служби безпеки Ірландії виявили, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

Відео дня

Той факт, що у дронів були увімкнені вогні, навів сили безпеки на думку, що метою було перешкодити прибуттю літака в Дублін.

Наразі поліція Ірландії розслідує, чи злетіли дрони з землі, чи з непоміченого судна. Наразі невідомо, хто запустив і керував дронами, а також де вони зараз перебувають.

Під час свого перебування в Дубліні президент України виступив у парламенті Ірландії. Він заявив, що зараз наша держава ближче до миру, ніж будь-коли, а також наголосив, що "сильна країна може почати війну, але й інша сильна країна може зробити так, щоб війна припинилася".

Політик попросив не забувати, що російське вторгнення в Україну є кримінальним і неспровокованим актом агресії":

"Без справедливого миру ненависть не згасне — вона тлітиме далі й провокуватиме нове насильство. В історії це вже траплялося. І цього разу має бути інакше. Нам потрібен справжній мир. Допоможіть нам його досягти. І ніколи не втрачайте віру в Україну".

Інформацію про можливу підготовку замаху на себе під час підльоту до Дубліна президент поки ніяк не коментував.

В Ірландії Зеленський мав зустрітися зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і бізнесменом Джаредом Кушнером, які обговорювали мирний план американців у Кремлі, проте зустріч було скасовано.